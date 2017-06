«Das Unrecht ist nach wie vor sehr lebendig»

«Und dann machte es ‹wumm›.» Claude Gerzner erinnert sich nur ungern an den 24. April 2014. Ein paar Tage zuvor war er auf die Kleine Allmend in Bern gefahren, hinter sich rund 100 Mitstreiter mit gegen 120 Wohnwagen. Mit vereinten Kräften wollten die Jenischen auf die akute Platznot für das fahrende Volk hinweisen. Es war kurz vor der Frühlingsmesse BEA, die Stadt wollte die Räumung, und nun standen Polizeigrenadiere da und registrierten die Anwesenden.

Claude Gerzner fasste die Nummer 100 A, seine Frau Jolanda die 100 B. Die zwei Söhne Anthony und Justin bekamen mit schwarzem Filzstift eine 100 C und eine 100 D auf die Hände gemalt.Unvermittelt habe er sich gefühlt, als wäre die Nazizeit wieder da, erklärt sich Claude Gerzner heute den Gefühlsausbruch von damals. Der Schock wurde noch stärker, als vor seinen Augen eine ältere Jenische zusammenbrach. Sie hatte die Vernichtungslager des Holocaust überlebt und beobachtete nun, wie die Polizei in einer eigentlich gut gemeinten Aktion Teddybären an die Kinder verteilte. Filzstiftzahlen auf den Händen und Plüschtiere für die Kleinen – «das alles habe ich doch schon mal gesehen», stotterte sie unter Tränen.

Wenigstens waren die Mühen nicht vergebens, tat der buchstäbliche Druck von der Strasse seine Wirkung. Denn seit dem Protestcamp in Bern bemüht sich die Politik darum, neuen Raum für die Fahrenden zu schaffen. Der Platz in Matten, auf dem Claude Gerzner mit seiner Familie zurzeit haltmacht, ist ein Resultat dieser Anstrengungen.

Präsente Vergangenheit

«Es hört nie auf», stellt Claude Gerzner fest. Er spricht nun allgemein von der schwierigen Vergangenheit, die das fahrende Volk hinter sich hat. Sie scheint bei den Jenischen viel präsenter zu sein als sonst in der Gesellschaft. Wenn sie abends unter dem Vorzelt beieinandersitzen, machen rasch die vielfältigsten Geschichten die Runde. Man tauscht Neuigkeiten aus – und blickt gleichzeitig zurück, hält so die Erinnerung an Freud und eben auch Leid in den alten Zeiten am Leben.

«Sie nahmen mich weg»

Sichtlich berührt erzählt Claude Gerzner, erzählt, dass auch seine Familie von der Vernichtungsmaschinerie der Nazis betroffen war. Zwei seiner Vorfahren seien damals in Italien aufgegriffen und verschleppt worden. Sie hätten nicht überlebt.

Als er selber 1968 zur Welt kam, waren diese Zeiten zwar längst vorbei. Dafür mussten die Jenischen an anderer Front kämpfen. Die Stiftung Pro Juventute hatte inzwischen über das Hilfswerk «Kinder der Landstrasse» damit begonnen, Kinder Jenischer im Heim oder bei Pflegeeltern zu platzieren und so der fahrenden Lebensweise zu entziehen. Auch Claude Gerzner wurde von seinen Eltern getrennt: «Sie nahmen mich ihnen gleich nach der Geburt im Spital St. Gallen weg», sagt er, und seine Emotionen sind unüberhörbar.

So landete er auf direktem Weg im Kinderheim. Über Jahre hinweg lieferten sich Familie und Behörden anschliessend ein Katz-und-Maus-Spiel um den Kleinen. Mal fanden ihn die Eltern und brachten ihn in den Wohnwagen, dann holten ihn die Behörden zurück und steckten ihn wieder ins Heim – wenn möglich an einem anderen Ort, damit sich seine Spur verlor. Erstmals sah er seine Eltern übrigens erst als gut Vierjähriger.

Die «noch Überlebenden»

Auf öffentlichen Druck wurde das Hilfswerk 1972 zwar aufgelöst. «Mich hatten sie aber schon, und ich kam erst 1986 als junger Erwachsener raus», stellt er leicht bitter fest. Um der Sache wenigstens doch zwei gute Seiten abzugewinnen: Erstens, «dass ich lange zur Schule gehen konnte und als einer der Besten kantonsweit abschloss». Und zweitens, «dass ich das fahrende wie das sesshafte Leben kenne und heute Brücken bauen kann».

Die Verletzungen sind trotzdem geblieben, auch körperliche Narben, die von Erziehungsmethoden mit heissem Kaffee und heisser Milch zeugen. Beim Erzählen blättert Claude Gerzner auf dem Handy Akten aus seiner Vergangenheit durch. Er hat die Dokumente auf diversen Gängen durch die Archive fotografiert, und fast scheint es, als ob er Angst habe, plötzlich als Lügner dazustehen. Denn immer wieder sagt er: «Ich kann alles belegen.»

Eines dieser alten Schriftstücke liegt ihm besonders am Herzen. Es redet von den «noch Überlebenden» der Familie Gerzner – für ihn der letzte Beweis dafür, dass in den Wirren der Nazizeit auch hierzulande Jenische spurlos verschwunden sind.

«Dreckszigeuner!»

Zu tief ist in ihm von Kindesbeinen an verankert, dass er nicht dazugehört, anders ist. Wenn im Heim etwas schieflief, waren «die Zigeuner» schuld, und untereinander jenisch zu sprechen, war bei Strafe verboten. Den «Zigeuner» bekommt er noch heute regelmässig verpasst, auf Hausierertour genauso wie auf dem Platz, wo er gerade haltmacht. In der zu Ende gehenden Woche hielten sich die Leute zwar zurück. Zuvor aber riefen, so erzählt er, auch in Matten Passanten mehrmals in Richtung Wohnwagen: «Dreckszigeuner!»

Es hört nie auf. Claude Gerzner geht gar noch einen Schritt weiter und redet vom Völkermord, dem die Jenischen seit Jahrzehnten ausgesetzt seien. Nach den Nazis und Pro Juventute stelle heute der Mangel an Plätzen sein Volk infrage – flugs kommt er zurück auf die Demo im Frühling 2014, als die Polizei plötzlich den Wohnwagen der beiden Söhne abschleppen liess. Der kleinere, damals gerade mal 10 Jahre alt, habe verzweifelt gefragt: «Was habe ich Böses getan, dass sie mir den Wagen nehmen?»

Die Antwort sei er ihm bis heute schuldig geblieben. Weil es keine gebe.

Die Führung durch den Wohnwagen

(Berner Zeitung)