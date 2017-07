Ein Bier mit Bonaparte

An sein erstes Bier auf dem Gurten kann sich Tobias Jundt alias Bonaparte nicht erinnern. «Ich war nie ein Festivalgänger und immer nur als Musikant auf dem Gurten». Da er in Gümligen, gegenüber vom Gurten, an der Aare aufgewachsen ist, erinnere er sich vor allem an den Sound. «Ich habe als Kind immer den Lärm gehört im Sommer. Es hatte etwas Anziehendes, aber auch etwas Bedrohliches», erzählt Jundt.

So war es für ihn an seinem ersten Konzert als Bonaparte auf dem Gurten 2009 «etwas sehr Spezielles, so auf diesem Berg zu spielen und auf meine Heimatstadt herunter zu blicken». Seiner Heimatstadt hatte er jedoch schon vor Jahren den Rücken gekehrt und war nach Berlin gezogen. «Ich bin nicht von Bern weg, weil es anderswo schöner ist, aber ich gehe immer dorthin, wo es spannend ist, wo musikalisch etwas Spannendes passiert.» Gerade ist er aus Afrika zurückgekehrt.

Im Pyjama oder im Affenkostüm

So ist der Wahlberliner meistens im Nightliner unterwegs und sein einziges Zuhause sei das Pyjama. «Und für die Reise ans Gurtenkonzert hat es mein Weihnachtspyjama in den Koffer verschlagen». Und dieser Anzug mit Tannenbäumen war nicht das einzige Extravagante, was der Sänger am Samstag am Gurten trägt. Vor unserem Interview klettert er als Affe verkleidet auf Bäumen rum.

Auch wenn er mal in einem Interview gesagt hat, sein neues Album sei kein Party-Album mehr, darf man sich heute Abend auf eine extravagante Show und doch ein bisschen Party freuen, wie er im Interview verrät.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)