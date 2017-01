Endzeitstimmung am Bosporus

Als Kemal Kiricdaroglu, Oppositionsführer in Ankara, vor seiner Parlamentsfraktion Bilanz der jüngsten Ereignisse im Land zog, sprach er vielen Landsleuten aus der Seele. «Wir stehen vor den Trümmern eines Staates», sagte er. Extremisten töten innerhalb weniger Wochen hundert Menschen, darunter den russischen Botschafter. Nationalistische Lynchmobs machen Jagd auf angebliche Vaterlandsfeinde. Die Lira ist im freien Fall. In Istanbul und Ankara geht wegen Stromausfällen immer wieder das Licht aus.

Zum Jahresanfang herrscht Endzeitstimmung in der Türkei.Was für ein Unterschied zum selbstbewussten Land der vergangenen Jahre: Noch vor relativ kurzer Zeit boomte die türkische Wirtschaft. In Städten und an Stränden löste ein Besucherrekord den anderen ab. Heute bleiben Touristen aus, weil islamistische Gewalttäter den Istanbuler Flughafen angreifen. Der Optimismus vieler Türken weicht immer mehr der Verzweiflung.

Politische Kultur verroht

«Wie ein Albtraum» komme ihr das Land vor, sagt eine Türkin. Die schweren Anschläge vom Dezember, bei denen in Istanbul und Kayseri Dutzende von Menschen gestorben und in Ankara der russische Botschafter Andrei Karlow erschossen worden war, waren noch nicht verarbeitet, als das Massaker im Istanbuler Nachtclub Reina die Nation erschütterte. Niemand erwartet, dass dies die letzte Tat der Extremisten war. Die Kurdengruppe PKK droht weiter mit Gewalt. Abu Bakr al-Baghdadi, Chef des IS, ruft seine Anhänger zu Anschlägen in der Türkei auf.

«Es herrscht eine unglaubliche Angst in diesem Land.»



Ein türkischer Künstler

Demokratische Rechte bleiben eingeschränkt, die politische Kultur verroht weiter. Aufgebrachte Rechtsnationalisten griffen auf dem Rollfeld des Istanbuler Atatürk-Flughafens den Modeschöpfer Barbaros Sansal an, als dieser aus dem Flugzeug stieg: Sansal war zum Ziel einer Medienkampagne geworden, nachdem er, angewidert von der poli­tischen Entwicklung in seinem Land, der Türkei öffentlich gewünscht habe, sie solle in ihrem Kot ersticken. Mit Mühe und Not und mithilfe von Polizeibeamten konnte sich Sansal in einen Wagen retten, der ihn vom Flugzeug wegbrachte. Trotzdem kam er in Untersuchungshaft: wegen Verdachts auf Volksverhetzung. Den Schlägern auf dem Rollfeld wurde kein Haar gekrümmt.

Lira hat an Wert verloren

Andere Mobs attackierten in jüngster Zeit ausgestellte Kunstwerke, die ihnen unpatriotisch vorkamen. Die Festnahmen von Kurdenpolitikern und Regierungsgegnern gehen weiter. Aber nicht nur in der Politik regiert die Gewalt. Gemäss der Bilanz einer Frauenrechtsgruppe werden immer mehr Türkinnen von ihren Männern, Verwandten oder Lebensgefährten umgebracht. Nach 303 Opfern im Jahr 2015 zählten die Aktivistinnen für das vergangene Jahr 328 Morde an Frauen. «Es herrscht eine unglaubliche Angst in diesem Land», sagt ein türkischer Künstler.

Die Währung Lira hat im letzten halben Jahr ein Viertel ihres Werts gegenüber dem Dollar verloren: Eine gefährliche Entwicklung für ein Land, das alle Rohstoffe zur Energiegewinnung importiert und in Dollar bezahlt.

Wie unsicher die Energieversorgung ist, bekommen die Bürger immer häufiger durch Stromausfälle zu spüren. Energieminister Albayrak, ein Schwiegersohn Erdogans, kanzelte publikumswirksam die Chefs der Stromversorger vor der Kamera ab. Doch an der Tatsache, dass viele mitten im Winter kein Licht und keine Heizung haben, ändert er damit nichts. (Berner Zeitung)