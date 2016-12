Gegen tödliche Selfies

Thailand ist nicht ungefährlich: Die Strassen gehören zu den wildesten und tödlichsten weltweit, die Kriminalität steigt, und im Dschungel lauern wilde Tiere. Doch die thailändische Regierung hat noch eine andere Gefahrenquelle ausgemacht: Selfies.

Klippen und Steilhänge

Umweltminister Surasak Kanchanarat hat deswegen nun ein Selfie-Verbot auf hohen Meeresklippen und Steilhängen in Nationalparks erteilt. An gefährlichen Stellen sollen Warnschilder Schlimmstes verhindern.

Auch auf der Ferieninsel Phuket ist man alarmiert. Dort donnern kontinuierlich Passagiermaschinen direkt über einen Strand in Richtung Landebahn. Viele machen sich einen Spass daraus, sich mit den landenden Flugzeugen im Hintergrund zu fotografieren. Doch mittlerweile befürchten die Betreiber, dass die Schaulustigen von den Turbinen angesengt werden könnten – auch hier ist jetzt Schluss mit den Fotosessions.

127 Tote weltweit

Thailand folgt damit Indien und anderen asiatischen Ländern, die mit Verboten und Regeln gegen die wachsende Zahl von Selfie-Toten ankämpfen. Für eine diesen Herbst veröffentlichte Studie haben Wissenschaftler der Carnegie Mellon University in Pittsburgh und des Indraprastha Institute of Information in Delhi weltweit 127 Tote zwischen September 2014 und 2016 gezählt. Als besonders gefährlich identifizierten die Forscher Klippen und Gewässer. Die meisten der Opfer sind Asiaten, die Hälfte aller Unglücke passierte in Indien.

In Phuket machen sich viele einen Spass daraus, sich mit den landenden Flugzeugen im Hintergrund zu fotografieren.



Wie viele Asiaten sind auch die Thais selfieverrückt: Es gibt ganze Themenparks, die nur darauf ausgelegt sind, sich etwa mit riesigen Erdbeeren im Hintergrund zu fotografieren. Selfies vor schicken Autos oder berühmten Urlaubszielen gehören zum guten Stil: Wenn man in ein teures Restaurant zum Essen geht, macht man schon gerne mal ein Foto von sich samt Menü.

Nur echte Selfies zählen

Schummeln geht aber auch nicht: Eine bekannte thailändische Stewardess der Fluglinie Emirates erntete einen veritablen Shitstorm, weil sie sich mit Hilfe von Photoshop in extravagante Landschaften beamte. Wer Anerkennung will, muss sich also schon in der Realität zu ungewöhnlichen und möglicherweise gefährlichen Orten aufmachen.

Mittlerweile wird allerdings nicht nur mit Verboten daran gearbeitet, die Zahl der Selfie-Toten zu reduzieren. Das indisch-amerikanische Forscherteam zählte nicht nur die Unfälle, sondern entwickelt derzeit auch eine App, die Nutzerinnen und Nutzer künftig vor besonders gefährlichen Fotoplätzen warnen soll. Bis Mitte Januar 2017 soll die Anwendung fertig sein. Bleibt zu hoffen, dass sie Nutzer nicht dazu inspiriert, die Grenzen auszu­testen. (Berner Zeitung)