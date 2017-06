Angeschossenem Politiker gehts besser – Zustand bleibt kritisch

Überschattet von einem Angriff auf ihren Kollegen sind Republikaner und Demokraten des US-Kongresses zu einem traditionellen Baseballspiel zusammengekommen. Die Demokraten siegten am Donnerstagabend (Ortszeit) mit einem deutlichen 11 zu 2, doch das schien angesichts des Horrors vom Vortag gänzlich unwichtig. Während sich die Politiker auf dem Spielfeld begegneten, gab das Krankenhaus bekannt, dass sich der Zustand des angeschossenen Republikaners Steve Scalise verbessert habe – dennoch sei die Lage weiter kritisch.

Das MedStar Krankenhaus teilte mit, dass bei der Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus noch immer Operationen vorgenommen würden. Scalise werde noch länger in der Klinik bleiben. Als Freundschaftsgeste der Nacht verkündeten die Demokraten als Sieger indes, die Trophäe des Spiels solle in Scalises Büro aufgestellt werden. Der Republikaner Joe Barton aus Texas nahm die Auszeichnung als Stellvertreter dankend an und erklärte mit Blick auf das schlechte Ergebnis seiner Partei: «Im nächsten Jahr werden wir nicht so nett sein.»

Schwere innere Blutungen

Steve Scalise wurde am Donnerstag zum dritten Mal operiert. «Er kämpft weiter tapfer», sagte US-Präsident Trump nach einem Besuch bei seinem Parteikollegen. Der Angreifer, der auf Scalise und andere Politiker schoss, war offenbar vom Hass auf die Republikaner getrieben.

Die Kugel habe den Politiker in die Hüfte getroffen, mehrere Knochen zersplittert und Organe verletzt. Er habe schwere innere Blutungen erlitten, erklärte das MedSTar Washington Hospital Center. Trump und andere Parteikollegen äusserten sich hoffnungsvoll, dass er überleben würde.

Die Schusswaffe legal erworben

Scalise und vier andere Personen waren am Mittwoch beim Baseball-Training von einem 66-Jährigen angeschossen worden, der auf seiner Facebook-Seite gegen Trump und die Republikaner gewettert hatte. Der Mann starb, nachdem Scalises Leibwächter das Feuer erwidert hatten, im Krankenhaus. Er hatte sein Gewehr sowie eine Handfeuerwaffe legal erworben. Zuletzt hatte er nach Angaben der Ermittler in seinem Auto gewohnt. Der Verdächtige habe im März sein Haus im Staat Illinois verlassen und sehr zurückgezogen gelebt, hiess es von der Polizei. Er sei oft im Gebäude des Christlichen Vereins Junger Menschen (YMCA) neben dem Sportplatz gewesen und habe in der Lobby am Computer gesessen.

Kollegen, die Scalise, die Nummer Drei der Republikaner im Repräsentantenhaus, im Krankenhaus besuchten, klangen am Donnerstag weniger zuversichtlich als noch unmittelbar nach der Attacke. «Es ist viel schwieriger, als sich die Leute das zu dem Zeitpunkt gedacht haben. Er steckt in einigen Schwierigkeiten», sagte Trump. Der demokratische Abgeordnete Cedric Richmond sagte: «Ich bete dafür, dass er durchkommt, und ich hoffe, dass er es tut.»

Auch Mika ist in einem kritischen Zustand

Richmond gehört zum Baseball-Team der Demokraten, das sich am Donnerstag wie jedes Jahr mit Scalises republikanischer Mannschaft freundschaftlich messen wollte.

Zwei verletzte Polizisten und ein Kongressmitarbeiter wurden bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Weiterhin im kritischen Zustand war neben Scalise auch der Lobbyist Matt Mika, der mehrmals getroffen wurde.

