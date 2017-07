«Eine Schande für das Präsidentenamt»

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und den US-Medien hat ein neues Ausmass angenommen. In einem Video prügelt Trump bei einem Wrestling-Auftritt auf eine Person, deren Gesicht mit einem CNN-Logo überblendet ist, ein. Dazu stellte Trump die Nachricht: «#FraudNewsCNN #FNN». «Fraud» heisst übersetzt so viel wie Betrug oder Schwindel.

Der Tweet sorgt für Empörung – auch bei Republikanern. Senator Bill Cassidy mahnte, Washington und das gesamte Land könnten sich nicht auf Trumps Tweets fokussieren. Der Gouverneur von Ohio, der Republikaner John Kasich, sagte zu ABC, er hoffe, die Familie des US-Präsidenten werde ihm sagen, dass er damit aufhören solle. Grobheit helfe niemandem weiter.

Mike Coffman, ein republikanischer Abgeordneter, twitterte: Genau das habe er gemeint, als er gefordert habe, Trumps Ausraster auf Twitter müssten aufhören.

Exactly what I meant when I said, #StopTheTwitterTantrums https://t.co/A7HMLKEemP — Rep. Mike Coffman (@RepMikeCoffman) 2. Juli 2017

Auch die Kritik der Demokraten liess nicht lange auf sich warten. Frank Pallone, Abgeordneter aus New Jersey, nennt das «Fördern der Gewalt gegen Medien» eine «Schande» und «Bedrohung für das Präsidentenamt».

.@realDonaldTrump promoting violence against the press is a disgrace, a threat to the presidency & our democracy. We must all speak out. https://t.co/WfHeLuAjVt — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) 2. Juli 2017

Die führende Demokratin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi schreibt auf Twitter: «Gewaltbilder, um die Presse einzuschüchtern, müssen zurückgewiesen werden.»

Violence & violent imagery to bully the press must be rejected. This #July4th, celebrate freedom of the press, guardians to our democracy — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 2. Juli 2017

Bruce Brown von der Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press sagte, mit dem Video werde Journalisten mit physischer Gewalt gedroht. Auch er erklärte, das untergrabe das Amt des Präsidenten.

Keine Stellungnahme des Weissen Hauses

Und was meint CNN zum Video? «Es ist ein trauriger Tag, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten zu Gewalt gegen Reporter anregt», sagte ein Sprecher.

Das Weisse Haus hat sich noch nicht zum Video geäussert. Trumps Berater für Heimatschutz, Tom Bossert, sagte dem Fernsehsender ABC jedoch, er denke, der Tweet werde von niemandem als Drohung wahrgenommen. «Ich hoffe, das tun sie nicht.» Trump werde zudem im Kabelfernsehen so niedergemacht, dass er das Recht habe, darauf zu reagieren.

