Kim lässt gefangenen US-Studenten frei

Nordkorea hat einen inhaftierten Studenten aus den USA freigelassen. Der 22-jährige Otto Warmbier sei bereits auf dem Weg zurück in seine Heimat, teilte US-Aussenminister Rex Tillerson am Dienstag mit. Das Aussenministerium habe die Freilassung Warmbiers nach einer entsprechenden Anweisung von Präsident Donald Trump erreicht.

Warmbier war vergangenes Jahr in einem nur einstündigen Prozess zu 15 Jahren Haft mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Er hatte eingeräumt, dass er in Nordkorea ein Propaganda-Transparent als Trophäe für eine Bekannte in der Heimat stehlen wollte. Die nordkoreanische Justiz stufte das als staatsfeindliches Handeln ein.

Warmbiers Freilassung fiel mit dem Besuch des ehemaligen US-Basketballstar Dennis Rodman im international isolierten Nordkorea zusammen. Rodman hatte bei seiner Ankunft am Dienstag erklärt, er wolle dort «eine Tür öffnen». (kaf/dapd)