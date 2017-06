Neue Sanktionen gegen Russland

Die Senatoren votierten am Donnerstag klar für die Sanktionen. Ausserdem setzten sie sich für eine Regelung ein, die US-Präsident Donald Trump an einer eigenmächtigen Lockerung von Sanktionen gegen Russland hindern soll. Über die Regelungen muss nun noch das US-Repräsentantenhaus abstimmen.

Sollte das Gesetz endgültig verabschiedet werden, könnte Trump das Vorhaben mit einem Veto stoppen. Das Weisse Haus gab am Donnerstag zunächst keine Stellungnahme ab.

Vorwürfe an Teheran

Die Regierung in Teheran soll dem Gesetzestext zufolge für ihre «anhaltende Unterstützung des Terrorismus» bestraft werden. Hintergrund der Strafmassnahmen gegen Moskau ist die mutmassliche russische Einmischungen in den US-Präsidentschaftswahlkampf. Russland wird seit längerem vorgeworfen, den Wahlkampf mit Hackerangriffen zugunsten des späteren Wahlsiegers Trump beeinflusst zu haben. Die Regierung in Moskau weist diese Anschuldigungen zurück. (fal/afp)