Obamas Medaille rührt Biden zu Tränen

Barack Obama und Joe Biden pflegen eine Verbindung, die weit über das Politische hinausreicht. Nun, wenige Tage vor deren Abschied vom Weissen Haus, rührt der Präsident seinen Vize mit einer öffentlichen Ehrung zu Tränen – die Krönung einer besonderen Männerfreundschaft.

US-Präsident Barack Obama hat seinem Vizepräsident Joe Biden mit einer der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA geehrt und seinen erklärten Freund damit tief gerührt. Überraschend gab Obama am Donnerstag bekannt, seinem Vize die Freiheitsmedaille des Präsidenten zu verleihen.

So emotional reagiert Joe Biden auf Obamas Worte. (Quelle: Imgur)

Biden zuckte daraufhin sichtlich zusammen, drehte sich von den Kameras weg und wischte sich Tränen aus den Augen. Dann liess er sich unter dem Applaus der Mitarbeiter von Obama das weiss-blaue Band mit einem fünfzackigen goldenen Stern umhängen.

«Der beste Vizepräsident»

Der scheidende Präsident überschüttete seine rechte Hand mit Lob. Biden sei der «beste Vizepräsident, den wir je erlebt haben», erklärte Obama. Zudem habe er einen besseren Präsidenten aus ihm gemacht. «Joe Biden zu kennen, bedeutet, ungeheuchelte Liebe zu kennen, Dienst ohne Selbstachtung und ein Leben in Fülle.» Zudem würdigte Obama dessen Verdienste um die Wirtschaft, die Belange der Mittelschicht und die Eindämmung von Gewalt gegen Frauen.

The moment Joe Biden found out he'd be receiving the Presidential Medal of Freedom from President Obama https://t.co/jFjOjDFIbX pic.twitter.com/GKVlswXG6N