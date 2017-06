Puerto Rico will 51. Bundesstaat werden

Puerto Rico hat sich in einem Referendum dafür ausgesprochen, dass das bisherige Aussengebiet der USA ein vollwertiger Staat wird. Das Referendum habe eine starke und deutliche Botschaft an die USA und den Rest der Welt gesendet, sagte der Gouverneur Puerto Ricos, Ricardo Rosselló, am Sonntag.

Die Wahlbeteiligung lag jedoch wegen eines Boykottaufrufs mehrerer Oppositionsparteien am Sonntag bei nur rund 23 Prozent, weshalb Kritiker die ohnehin nicht bindende Abstimmung in Frage stellten.

Über eine halbe Million für die USA

Bei dem Referendum standen drei Möglichkeiten zur Auswahl: ein gleichwertiger Staat der USA zu werden, der Fortbestand der derzeitigen Regelung als US-Aussengebiet oder die Unabhängigkeit mit loser Verbindung zu den USA. Die letztendliche Entscheidung über eine Neuregelung liegt jedoch beim US-Kongress. Für die Abstimmung waren rund 2,26 Millionen Puertoricaner registriert.

Vorläufigen Ergebnissen zufolge sprachen sich fast eine halbe Millionen Wähler dafür aus, der 51. Staat der USA zu werden. Mehr als 7600 stimmten dafür, weiterhin ein US-Aussengebiet zu bleiben und 6700 gaben ihre Stimme für eine Unabhängigkeit Puerto Ricos ab.

Opposition lehnt Ergebnis ab

Die Bundesregierung in Washington könne die Stimme der Mehrheit der amerikanischen Staatsbürger in Puerto Rico nicht länger ignorieren, sagte Rosselló. Er kündigte an, einen Aussschuss einzusetzen, der dafür sorge, dass der US-Kongress das Ergebnis des Referendums für gültig erkläre. In jeder Demokratie setze sich der Wille der an der Wahl teilnehmenden Mehrheit durch, sagte Rosselló, der die Umwandlung Puerto Ricos in einen US-Staat bereits in den Mittelpunkt seiner Wahlkampagne gestellt hatte.

Puerto Ricos grösste Oppositionspartei lehnte das Wahlergebnis ab. «Die knappe Beteiligung sendet eine deutliche Botschaft», sagte Parteimitglied Aníbal José Torres. Die Wahlbeteiligung sei die niedrigste seit 1967 gewesen, erklärte Carlos Vargas Ramos vom Zentrum für Puerto-Rico-Studien des Hunter Colleges in New York.

Sogar unter Wählern, die sich für die Umwandlung in einen Staat aussprachen, sei die Beteiligung an der Wahl geringer gewesen als bei einem Referendum im Jahr 2012. Die Wähler seien bei dieser Abstimmung nicht so enthusiastisch gewesen wie vor fünf Jahren, so der Wissenschaftler.

Ungleichheit abschaffen

Das Referendum stand im Zeichen der schweren Wirtschaftskrise, die Puerto Rico an den Rand des Bankrotts gebracht und zu einer Auswanderungswelle aufs US-Festland geführt hat. Viele Puertoricaner machen auch den Status als US-Aussengebiet für die bereits seit zehn Jahren andauernde Rezession verantwortlich.

Puerto Rico ist zwar von der US-Einkommenssteuer befreit, zahlt unter anderem aber in das Sozial- und Gesundheitssystem der USA ein und erhält weniger finanzielle Förderung von der Regierung aus Washington. Diese Ungleichheit habe sie bewegt, erstmals an einem Referendum teilzunehmen, sagte die 66-Jährige Maria Quinones. «Wir müssen abstimmen, weil die Dinge nicht gut laufen», so Quinones. Wäre Puerto Rico ein vollwertiger Staat, hätte die Insel endlich die gleichen Rechte.

Beitritt zu teuer

Kritiker der Bewegung fürchten, dass Puerto Rico als US-Staat seine kulturelle Identität verliert. Zudem warnen sie davor, dass die Karibikinsel in noch grössere finanzielle Probleme abrutschen könnte, weil Puerto Rico dann auch Steuern an die Bundesregierung der USA zahlen müsste.

Jedes Geschäft und jeder Einwohner müsste für diesen Schritt bezahlen, sagte der Sekretär der Oppositionspartei PDP, Carlos Delegado. Die zusätzliche finanziellen Mittel vonseiten der Regierung würden durch Steuern aufgefressen. Zudem habe das US-Justizministerium das Referendum nicht unterstützt.

Seit 100 Jahren US-Bürger

Das Ministerium hatte im April die Ausformulierungen der Abstimmung nicht abgesegnet, weil die Wähler sich nicht für den derzeitigen Status als US-Aussengebiet aussprechen konnten – sondern nur für die Unabhängigkeit oder den vollen Beitritt zu den USA. Die Regierung unter Rosselló nahm die Option mit auf, wollte dann aber nicht auf eine erneute Überprüfung aus dem Ministerium warten.

Die US-Regierung hatte den Puertoricanern vor genau 100 Jahren die US-Staatsbürgerschaft zuerkannt. Sie dürfen aber bei der Präsidentenwahl nicht abstimmen und haben in Washington nur einen Abgeordneten mit beschränkten Rechten bei Abstimmungen. (roy/AP)