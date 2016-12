Requiem für die Zweistaaten-Politik

Eigentlich wollte der amerikanische Aussenminister diese Rede schon vor zwei Jahren halten.

Damals nach dem Scheitern seiner diplomatischen Offensive für die Umsetzung der Zweistaaten-Lösung plante er seinem Frust über die mangelnde Kompromissbereitschaft der israelischen Likud-Regierung öffentlich Luft zu verschaffen. Präsident Barack Obama hielt Kerry davon ab, weil er wenig Wert darin sah, Netanyahu weiter zu verärgern.

Dieses realpolitische Kalkül trat drei Wochen vor Ende der Präsidentschaft Obamas hinter dem Gefühl zurück, Israel vor einem grossen Fehler bewahren zu müssen. So jedenfalls sieht es der scheidende US-Aussenminister, der am Mittwoch eindringlich davor warnte, die Vision einer Zweistaaten-Lösung als Ziel der Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern aufzugeben.

Rund 100'000 mehr Siedler

Die Siedlungspolitik der israelischen Regierung mache es praktisch unmöglich zwei lebensfähige Staaten zu schaffen. Seit Obamas Amtsantritt 2009 sei die Zahl der Siedler «in der Mitte dessen, was nach jeder vernünftigen Definition das künftige Palästinensische Staatsgebiet wäre», um rund 100.000 gestiegen.

Kerry hielt Netanyahu vor, Fakten zu schaffen und damit die in Oslo 1993 beschlossene Grundlage der Friedensgespräche aufzugeben. Eine Annexion des Westjordanlandes stellte Israel vor die Wahl, «jüdisch oder demokratisch zu sein. Es geht nicht beides, und es wird sich niemals wirklich im Frieden befinden.»

Die Rede Kerrys klang, wie die New York Times meint, mehr nach einem «Requiem für die Zweistaaten-Lösung als nach einem Plan.» Ihr war massive Kritik aus Israel und deren Verbündeten in Washington über die Enthaltung der USA bei der mit 14 zu 0 Stimmen beschlossenen Verurteilung der Siedlungspolitik durch den Weltsicherheitsrat vergangenen Freitag vorangegangen.

«Wenn die US-Regierung den palästinensischen Terror so bekämpft hätte wie den Häuserbau in Jerusalem», kritisierte Netanyahu seinen wichtigsten Verbündeten, «hätte der Frieden vielleicht eine Chance gehabt». In Wahrheit sei es nicht Israel, sondern die Weigerung der Palästinenser, dessen Existenzrecht anzuerkennen, was einem dauerhaften Frieden im Weg stünde.

Annexion des Westjordanlandes?

«Bleib stark Israel», schaltete sich der künftige US-Präsident Donald Trump via Kurznachrichtendienst Twitter in die Kontroverse ein.«Der 20. Januar kommt in grossen Schritten näher». Ein Hinweis auf die Amtseinführung, nach der Nahost-Experten einen drastischen Kurswechsel Washingtons erwarten.

Trump hat mit David M. Friedman einen orthodoxen Juden zum Botschafter in Israel nominiert, der die Idee einer Zweistaaten-Lösung ablehnt. Im Gespräch für das Amt des US-Vizeaussenministers ist John Bolton, der am Montag in einem Meinungsbeitrag für das Wall Street Journal ins selbe Horn stiess.

Darin entfaltete Bolton die Vision der Rechten in Israel, die offen mit einer Annexion des Westjordanlandes liebäugelt. Ginge es nach den extremen Vertretern der Netanyahu-Koalition würden die Palästinenser aus den angeschlossenen Gebieten nach Jordanien gedrängt und der Gaza-Streifen von Ägypten kontrolliert.

Warnungen an Trump

Der renommierte Kolumnist und Israel-Kenner Thomas Friedman warnt den künftigen US-Präsidenten davor, sich von Netanyahu vor den Karren spannen zu lassen. «Eines Tages wird Trump aufwachen und entdecken, dass er manipuliert worden ist, an der Seite Netanyahus zum Mitbegründer eines Israels geworden zu sein, das nicht länger jüdisch oder nicht mehr demokratisch ist.»

Ein Anschluss des Westjordanlandes bedeutet ein Anwachsen der arabischen Bevölkerung in Israel von derzeit rund 1,7 Millionen Menschen auf dann 4,5 Millionen. Kämen die 1,8 Millionen Palästinenser aus dem Gaza-Streifen hinzu, bestünde in einem Gross-Israel schon heute ein Gleichgewicht zwischen Juden und Arabern.

Dank der höheren Geburtenrate dauerte es aber auch ohne Gaza nur wenige Jahre bis die Palästinenser die Mehrheit der Bevölkerung in Israel stellten. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)