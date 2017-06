Stimmungstest für Donald Trump

Bei der Nachwahl um ein Abgeordnetenmandat im US-Staat South Carolina hat ein Republikaner gewonnen. Ralph Norman entschied das Rennen um den Sitz im Repräsentantenhaus am Dienstag für sich und folgt damit auf Mick Mulvaney nach. Dieser gab sein Amt auf, nachdem er für US-Präsident Donald Trump Haushaltsdirektor im Weissen Haus wurde.

Eine Nachwahl fand zeitgleich auch im US-Staat Georgia statt. Diese wurde in Washington mit mehr Aufmerksamkeit verfolgt, da sie als Stimmungstest für die bisherige Arbeit der Trump-Regierung gesehen wurde. Das Ergebnis stand zunächst noch aus.

Die Wahl in einem seit 38 Jahren von den Republikanern beherrschten Wahlbezirk in den nördlichen Vororten von Atlanta gilt als Test für Präsident Trump. Im ersten Wahlgang verpasste der Demokrat Jon Ossoff die absolute Mehrheit nur knapp; er tritt gegen die Republikanerin Karen Handel an. (chk)