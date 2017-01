Trump: Hackerangriffe hatten «keinen Effekt» auf Wahlresultat

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist am Freitag von den US-Geheimdiensten über die mutmasslichen russischen Hackerangriffe auf die US-Wahl unterrichtet worden. Das Treffen mit Geheimdienstdirektor James Clapper, CIA-Chef John Brennan und FBI-Direktor James Comey sei «konstruktiv» gewesen, teilte er im Anschluss an das Briefing im Trump Tower in New York mit. Hacking-Versuche hätten jedoch «absolut keinen Effekt» auf den Ausgang der Wahl gehabt, so Trump.

Mit Spannung war vor dem Treffen erwartet worden, wie Trump die Informationen der Geheimdienste aufnimmt. Noch kurz vor dem Briefing hatte er die Hacking-Vorwürfe als «Hexenjagd» bezeichnet.

Trump hatte mehrfach Zweifel darüber geäussert, ob Russland wirklich für die Angriffe verantwortlich war. Zudem stellte Trump die Arbeit der US-Geheimdienste generell in Frage und warf den Demokraten vor, die ganze Affäre hochzuspielen, um von ihrer Niederlage abzulenken und seiner Präsidentschaft die Legitimation abzusprechen.

«Politische Hexenjagdt»

In einem am Freitag veröffentlichten Telefoninterview der «New York Times» sagte Trump mit Blick auf die Demokraten:«Sie haben diese Wahl sehr deutlich verloren. Das ist ihnen sehr peinlich.» Dass sie nun das Hacking-Thema nicht fallen liessen, zeuge davon, sagte er weiter. «Zu einem gewissen Grad ist es eine Hexenjagd. Sie konzentrieren sich nur darauf.»

Clapper, Brennan und Comey wollten bei dem Briefing darauf eingehen, warum sich Russland ihrer Ansicht nach in das Präsidentschaftsrennen eingemischt hat. Auch nach dem Treffen mit den Geheimdienstchefs vermied es Trump, Russland für Hacker-Attacken im Wahlkampf verantwortlich zu machen.

Trump erklärte lediglich, dass Russland, China und andere Länder «unablässig» versuchten, in die Datensysteme von US-Regierungsstellen, Unternehmen und Organisationen wie etwa der Demokratischen Partei einzudringen. Deswegen will der künftige US-Präsident nach dem Regierungswechsel ein Sofortprogramm zur Abwehr von Cyberangriffen umsetzen. Dies solle in den ersten 90 Tagen seiner Amtszeit geschehen (pat/sda)