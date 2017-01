Trump im Krieg mit Medien und Geheimdiensten

Souveränität drückt sich anders aus. Nicht im Vermeiden von Reporterfragen über 168 Tage oder dem Schwänzen des täglichen Briefings für den gewählten Präsidenten durch die US-Geheimdienste. Schon gar nicht mit Breitseiten gegen die beiden Institutionen, die für die Vitalität der amerikanischen Demokratie zentral sind. Genau dieses Verhalten legt Donald Trump kurz vor dem Einzug in das Oval Office an den Tag: vermeiden oder angreifen.

Weil ihm die Berichterstattung nicht gefällt, verpasst er CNN, dem grössten Nachrichtensender der USA, das Etikett «Fake-News» und untersagt dessen Topjournalist Jim Acosta bei seiner ersten Pressekonferenz, Fragen zu stellen. Im Umgang mit den Spitzen seiner Geheimdienste geht er noch einen Schritt weiter und wirft ihnen öffentlich Nazimethoden vor.

Im Krieg mit der Presse

Trump befindet sich im offenen Krieg mit Presse und Geheimdiensten. Und die sind für jeden Präsidenten essenziell. Beide liefern faktische Informationen, die als Grundlage für politische Entscheidungen dienen.

Der frühere CIA-Direktor Michael Hayden vermutet, dass Trump im tiefsten Inneren fürchtet, seine Gegner versuchten die Legitimität seiner Präsidentschaft zu untergraben.

Dass das Onlineportal «Buzz­feed» die Entscheidung traf, am Vorabend der ersten Pressekonferenz ein 35-Seiten starkes Dossier zu publizieren, das seit Monaten in Washington zirkulierte, aber von niemanden verifiziert wurde, nährt Trumps Paranoia.

Dossier wirft Fragen auf

Der Direktor der nationalen Geheimdienste, James Clapper, gab sich darauf auch nachdenklich. Es sei problematisch, wenn Inhalte aus vertraulichen Briefings anschliessend in den Medien gelesen werden könnten. In einem Telefonat mit Trump von gestern beharrte er aber darauf, dass das Leck für das Dossier nicht bei den Geheimdiensten zu suchen sei.

In der Tat: Nach einstimmigem Beschluss der Direktoren von CIA, FBI, NSA und DIA fügten die Geheimdienste lediglich eine zweiseitige Zusammenfassung des spekulativen Dossiers über Trumps angebliche Erpressbarkeit durch Moskau dem durch harte Fakten untermauerte Briefing über die Einmischung Russlands in die US-Wahlen hinzu.

Die Aufgabe des künftigen Chefs des Spionagedienstes, Mike Pompeo, der gestern auf dem heissen Stuhl im Kongress sass, besteht darin, das massiv gestörte Vertrauen zwischen Trump und dem Sicherheitsapparat Washingtons zu reparieren.

Schlüpfrige Geschichten

Solange der gewählte Präsident glaubt, wie der künftige Sprecher des Weissen Hauses Sean Spicer sagt, «dass es Leute in den Diensten gibt, denen der Ausgang der Wahlen nicht passt», besteht die Gefahr, dass er für die nationale Sicherheit relevante Informationen ignoriert. So wie die über die Manipulation des politischen Prozesses durch Russland. Jenseits der unbewiesenen Geschichten über Sexspiele mit Prostituierten und Behauptungen über konspirative Treffen von Trump-Emissären im Wahlkampf in Prag gibt es ganz offenkundige Fakten.

Widersprüchliche Aussagen

Dafür reicht ein Blick in den russischen Propagandasender RT, der zeigt, wie gross die gefühlte Nähe zwischen Wladimir Putin und Donald Trump ist. Umgekehrt macht der künftige US-Präsident keinen Hehl aus seinen Sympathien für den Autokraten in Moskau, obwohl er bei der Pressekonferenz erstmals einräumte, das dieser wohl für den Hackerangriff auf die Demokraten verantwortlich sei: «Russland war es.»

Der Experte Malcolm Nance, der mit «The Plot to Hack America» ein viel beachtetes Buch über Versuche der russischen Einflussnahme auf die US-Politik schrieb, fürchtet, Trump werde die Nation «in eine Verfassungskrise beispiellosen Ausmasses stossen», indem er das Geschäft einer gegnerischen Macht betreibe. Auch Max Boot warf in der «New York Times» die Frage auf, was der Grund für Trumps «sklavische Ergebenheit gegenüber dem russischen Diktator» sei. (Berner Zeitung)