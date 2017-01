Trump schwört Eid und beschwört ein starkes Amerika

Kurz nach Mittag kündigen Po­saunen und Trommeln viermal den Ehrenmarsch für den neuen Präsidenten an. Dann schmettert die Band des Marine-Corps das «Hail to the Chief». Gefolgt von 21 Salutschüssen. Donald Trump lächelt. Er hat geschafft, woran lange Zeit nur er selbst glaubte: Präsident der Supermacht USA zu werden.

«Von diesem Tag an, wird unser Land von einer neuen Vision geleitet», wandte sich der frisch vereidigte Präsident an seine Landsleute. «Von nun an gilt nur noch Amerika zuerst, Amerika zuerst.» In einer betont nationalistischen Rede an das Volk versprach er jede Entscheidung, national wie international, unter dem Aspekt zu treffen, ob sie amerikanischen Arbeitern und Fabriken helfe. Trump schlägt an diesem ver­hangenen Wintertag einen un­gewöhnlich pessimistischen Ton an, der im seltsamen Gegensatz zu dem Aufschwung der Wirtschaft und den brummenden Börsen steht.

Ein vernachlässigtes Amerika

Er macht ein «Gemetzel» aus ­Kriminalität in Amerikas Innenstädten und Wohlstandverlust ins Ausland aus. Die USA hätten «die Armeen anderer Länder subventioniert», während die eigenen Streitkräfte geschwächt worden seien. «Wir haben die Grenzen anderer Länder verteidigt, während wir unsere vernachlässigt haben.» Die Amerikaner hätten andere Länder reich gemacht, «während unser Wohlstand am Horizont verschwunden ist».

In seiner Präsidentschaft würden die USA «alte Bündnisse wahren» und «neue formen», um «den radikalen Islam für immer vom Gesicht der Erde auszu­löschen». Wenn Amerika geeint bleibe, «ist Amerika nicht zu stoppen». Sprachs und streckte am Ende seiner Ausführungen, die mehr wie eine Wahlkampf­rede als eine zur Inauguration klang, beide Fäuste in die Höhe.

Während Trump sprach, setzte ein leichter Nieselregen ein, der die Stimmung unter seinen rund 800 000 enthusiastischen Anhänger auf der Mall nicht trübte. Diese hatten kurz zuvor verfolgt, wie Trump auf den Stufen des Kapitols seine Hand gleich auf zwei Bibeln legte, während der Vor­sitzende Richter am Verfassungsgericht John Roberts ihm den Amtseid abnahm. Eine Bibel stammte von Abraham Lincoln, dem Retter der Einheit der Nation, die andere hatte ihm seine Mutter zum Ende seiner Sonntagsschulzeit geschenkt.

Im himmelblauen Kostüm verfolgte Trumps aus Slowenien stammende dritte Ehefrau Me­lania mit unverkennbarer Bewunderung für ihren 70-jährigen Mann das denkwürdige Ge­schehen. Dahinter standen der gemeinsame Sohn des Paares, Barron, sowie Trumps Kinder aus früheren Ehen.

Boykott der Demokraten

Wenig freudig wirken die Minen der ehemaligen Präsidenten, die aus Respekt vor dem Amt gekommen sind. George W. Bush, Jimmy Carter, Bill Clinton und natürlich auch Barack Obama sind in Begleitung ihrer Ehefrauen gekommen. Ein schwerer Moment sicher für die im Wahlkampf unterlegene Hillary Clinton, die wie die Trump-Töchter in blütenweisser Garderobe kam. George Bush senior und Ehefrau Barbara sagten wegen Krankheit ab.

Angeführt von der schwarzen Bürgerrechtslegende John Lewis boykottierten 66 Kongressmitglieder, allesamt Demokraten, die Amtseinführung Trumps, der mit seiner Hetze gegen Mexikaner, Muslime und andere Minderheiten im Wahlkampf viel Porzellan zerschlagen hatte.

Mit ihrer ungewöhnlichen Nichtteilnahme demonstrierten die Abgeordneten aber vor allem gegen die Einmischung Russland zugunsten Trumps, den sie deshalb nicht als legitimen Präsidenten anerkennen.

Viele Einwohner der amerikanischen Hauptstadt, in der Trump gerade einmal 4 Prozent der Stimmen geholt hatte, suchten das Weite, während Hunderttausende Trump-Fans aus dem ländlichen Amerika, den alten ­Industriestädten des Rostgürtels und des Südens nach Washington kamen, um der Inauguration beizuwohnen. Regionen, die dem Populisten zu dem überraschenden Wahlsieg verholfen hatten.

Die gemessen an den beiden Amtseinführungen Barack Obamas deutlich geringe Teilnehmerzahl kompensieren die Fans des neuen US-Präsidenten mit Leidenschaft. «Das erste Mal im Leben kann ich meine Meinung sagen», freut sich Donna Lutz (71), die aus Florida angereist kam und sich in guter Gesellschaft fühlt. «Es ist schön, dass ich meine Passion mit Gleich­gesinnten teilen kann.»

«Das ist erst der Anfang»

Mindestens so leidenschaftlich war der Protest der Gegner Trumps, die auf 62 Kundgebungen mobilisiert hatten. An mehreren Stellen blockierten anein­andergekettete Demonstranten den Zugang zur Mall. Aktivisten der «Black Lives Matter»-Bewegung skandierten «Shut it down», während sie den Zugang am John Marshall Park lahmlegten. «Das ist erst der Anfang», prophezeite ein junger Mann, der sich als Aaron vorstellte.

Im Zentrum setzte die Polizei Tränengas ein, um Demonstranten zu zerstreuen. Immer wieder kam es Handgemengen zwischen Trump-Gegnern und dessen Anhängern. Die mehr als 28 000 Sicherheitskräfte hatten sich über Wochen auf massive Proteste vorbereitet und die Stadt zu einer Festung verwandelt. Barrikaden, Zäune und ein massives Aufgebot an Beamten sorgten für einen weitgehend reibungslosen Ablauf der offiziellen Zeremonie. Über der Mall kreisten Helikopter, die von oben über das Ge­schehen wachten.

Die Vogelperspektive zeigt ein rotes Meer aus Trump-Anhängern auf der Mall, die ihre ikonischen Baseballmützen mit der Aufschrift «Make America Great Again» aufgesetzt haben. Der imposante Blick kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie bescheiden das Interesse insgesamt an den Feierlichkeiten eines Mannes sind, der mit einer historisch niedrigen Zustimmungsrate von 40 Prozent sein Amt antritt.

Die Veranstalter der Festbälle am Abend hatten Mühe, Karten zu verkaufen. Ein traditioneller Ball musste mangels Interesse abgesagt werden. Auch die Parade vom Kongress zum Weissen Haus fiel mit 90 Minuten deutlich kürzer aus als in der Ver­gangenheit.

Während Trump nach seiner Rede zur Amtseinführung im Kongress zu Tisch sass, entschwebte das scheidende Präsidentenpaar an Bord von Marine One zur Andrews Air Force Base. Obama verabschiedete sich mit den Worten «Yes, we did it, Yes, we can, God bless America».

Für heute Samstag haben sich Hunderttausende Demonstranten angekündigt, die den Protest gegen den frisch vereidigten Präsidenten fortsetzen wollen. Die Organisatoren rechnen beim «Marsch der Frauen» mit mehr als 200 000 Teilnehmenden. Der Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit und Intoleranz. Es dürfte eine der grössten De­monstrationen werden, die das Land in den vergangenen Jahren gesehen hat. (Berner Zeitung)