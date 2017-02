Trump sieht Tochter Ivanka unfair behandelt

US-Präsident Donald Trump hat die Ladenkette Nordstrom hart dafür kritisiert, dass sie die Modekollektion seiner Tochter Ivanka aus dem Sortiment genommen hat. Seine Tochter werde von Nordstrom «so unfair» behandelt, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

«Sie ist ein grossartiger Mensch – sie bringt mich immer dazu, das Richtige zu tun! Schrecklich!», schrieb Trump weiter. Seit seinem Wahlsieg hat er wiederholt einzelne Unternehmen gelobt oder angegriffen. Es war jedoch nun das erste Mal, dass er sich offen für eine Firma in die Bresche warf, die zum Unternehmensimperium seiner Familie gehört.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!