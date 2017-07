Trumps Sohn zeigt E-Mails zur Russland-Affäre

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat E-Mails veröffentlicht, die zum Treffen mit einer russischen Anwältin geführt haben sollen. Daraus geht hervor, dass ihm die russische Staatsanwaltschaft belastende Informationen über Hillary Clinton anbot.

Donald Trump Junior schrieb auf Twitter, er veröffentliche den Schriftverkehr, um Transparenz zu schaffen. In dem am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlichte Mail-Wechsel erklärt der Publizist Rob Goldstone, dies sei «Teil der Unterstützung der russischen Regierung für Herrn Trump». Als Antwort schrieb Trump Junior: «Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das.»

Here's my statement and the full E-Mail chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. Juli 2017

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. Juli 2017

Trump Junior ist in den vergangenen Tagen zunehmend in den Fokus der Russland-Affäre gerückt. Mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler gehen dem Verdacht nach, Russland könne die US-Wahl zugunsten von Trump beeinflusst haben.

Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Der Präsident hat erklärt, es habe keine Absprachen gegeben. (woz/SDA)