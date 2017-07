Trumps Verbalattacke gegen Moskau

Kurz vor dem G20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an Russland geübt. Er warf Moskau bei einem Besuch in Polen «destabilisierendes» Verhalten vor, wie aus einem am Donnerstag vorab verbreiteten Redetext des Weissen Hauses hervorgeht. Trump will am Freitag in Hamburg erstmals ein direktes Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen.

Trump ist zum Auftakt seines Kurzbesuchs in Polen von Staatspräsident Andrzej Duda empfangen worden. Im Warschauer Königsschloss reichten beide einander am Donnerstag die Hand vor einer weissen Marmorbüste des letzten polnischen Königs Stanislaw August Poniatowski. Anschliessend zogen sich Duda und Trump zu einem vertraulichen Gespräch zurück.

Rede auf dem Krasinski-Platz

Auf die Frage, was er von der Reise halte, sagte Trump: «Grossartig». Er war am Mittwochabend in der polnischen Hauptstadt eingetroffen. Nach seinem Treffen mit Duda war ein Gipfel der Drei-Meere-Initiative geplant. Dabei will Trump Staats- und Regierungschefs von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern treffen, die ihre Energie- und Handelspläne ausbauen und modernisieren wollen, um sich von Gas- und Öllieferungen aus Russland unabhängiger zu machen. Anschliessend hält Trump eine Rede auf dem Krasinski-Platz nahe dem Zentrum des Warschauer Aufstands 1944 gegen Nazi-Deutschland.

Duda betonte am Mittwoch, Trumps Besuch werde «historischen Charakter» haben. Dessen Rede werde «nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Welt» sein. Die Medien des Landes berichteten, die polnische Regierung habe dem Weissen Haus bei der Einladung nach Warschau jubelnde Massen versprochen. Die Regierungspartei sowie Regierungsanhänger planten demnach, grosse Gruppen von Menschen in Bussen zu der Ansprache zu transportieren.

Knapp 16 Stunden hat der US-Präsident Zeit, um in Warschau den Auftakt für seine zweite Europareise zu setzen. Die polnische Regierung hat angeblich schon vorab für begeistertes Publikum gesorgt. Noch am Donnerstag reist Trump zum G20-Gipfel nach Deutschland weiter.

