USA und Südkorea reagieren mit Militärübung

Das US-Aussenministerium hat den Test einer ballistischen Interkontinentalrakete in Nordkorea bestätigt und ihn scharf verurteilt. Es gehe davon aus, dass es sich bei dem Abschuss am Dienstag tatsächlich um eine solche Rakete gehandelt habe, teilte das Ministerium mit. Der Test stelle eine neue Stufe der Eskalation der Bedrohung für die USA dar, sagte US-Aussenminister Rex Tillerson am Dienstagabend. Die USA beantragten für Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats und hielten gemeinsam mit Südkorea eine Raketenübung ab.

Tillerson sprach sich für härtere Sanktionen gegen Nordkorea aus. Jedes Land, das nordkoreanische Arbeiter beschäftige, Nordkorea wirtschaftliche oder militärische Unterstützung gebe oder sich nicht an die Resolution des Sicherheitsrats halte, unterstütze ein gefährliches Regime, erklärte Tillerson. Die USA würden nie ein Nordkorea mit Nuklearwaffen akzeptieren. In der Erklärung kam Tillerson bemerkenswerterweise nicht auf China zu sprechen, dessen Hilfe die Regierung unter US-Präsident Donald Trump normalerweise immer sucht, um Druck auf Pyongyang auszuüben.

USA und Südkorea reagieren

Die USA und Südkorea reagierten auf den Test der ballistischen Interkontinentalrakete mit Raketenübungen in Südkorea. Soldaten der südkoreanischen Armee testeten ein Raketensystem und feuerten Geschosse in die Gewässer vor Südkorea, wie die US-Armee mitteilte. Auf Drängen der USA, Japan und Südkorea wurde für Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats einberufen.

Nordkorea baut sein Nuklear- und Raketenprogramm trotz internationaler Sanktionen stetig weiter aus. In der Vergangenheit hat Pyongyang Satelliten gestartet, bei denen es sich nach Ansicht von Kritikern um verkappte Tests seiner Technologie für Langstreckenraketen handelte.

Zeitpunkt als politisches Zeichen

Der Zeitpunkt des jüngsten Starts könnte als politisches Zeichen gedacht sein: Er erfolgte nach nordkoreanischer Ortszeit am US-Unabhängigkeitstag, wenige Tage nach dem ersten persönlichen Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae-in sowie kurz vor dem Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg.

Das Ziel Nordkoreas ist es, eine Langstreckenrakete mit Nuklearsprengkopf zu entwickeln, die das US-Festland erreichen kann. Experten erklärten, wenn die Angaben Nordkoreas korrekt seien, habe die am Dienstag getestete Rakete möglicherweise eine maximale Reichweite von 6700 Kilometern und könnte damit Alaska erreichen. (sep/chk/AP)