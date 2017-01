US-Geheimdienst: Putin ordnete Hacker-Angriffe an

Die Einschätzung der US-Geheimdienste lässt kaum Fragen offen: Der Kreml, Putin persönlich, soll die Beeinflussung der US-Wahl befohlen haben. Einem Geheimdienstbericht zufolge hatte er eine klare Präferenz, wer ins Weisse Haus einziehen sollte. Das Ziel sei gewesen, den öffentlichen Glauben in den demokratischen Prozess in den USA zu untergraben und die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu verunglimpfen.

Die Version des Reports war freigegeben worden, nachdem der künftige Präsident Donald Trump am Freitag eine längere, geheime Fassung davon erhalten hatte. Auch der scheidende US-Präsident Barack Obama sowie mehrere führende Vertreter des Kongresses waren über die Informationen der Geheimdienste unterrichtet worden.

Obama hatte bereits Ende Dezember gesagt, die Hackerangriffe während des US-Wahlkampfes könnten nur von den höchsten Ebenen der russischen Regierung angeordnet worden sein. Er machte Putin persönlich für die Cyberattacken verantwortlich.

Trump: «Absolut kein Effekt» auf US-Wahl

Trump bleibt auch nach dem Meeting mit den Geheimdiensten bei seiner Meinung: Die Hacking-Versuche hätten «absolut keinen Effekt» auf den Ausgang der Wahl gehabt, so Trump.

Das Treffen mit Geheimdienstdirektor James Clapper, CIA-Chef John Brennan und FBI-Direktor James Comey sei «konstruktiv» gewesen, teilte er im Anschluss an das Briefing im Trump Tower in New York mit. Mit Spannung war vor dem Treffen erwartet worden, wie Trump die Informationen der Geheimdienste aufnimmt. Noch kurz vor dem Briefing hatte er die Hacking-Vorwürfe als «Hexenjagd» bezeichnet.

Trump hatte mehrfach Zweifel darüber geäussert, ob Russland wirklich für die Angriffe verantwortlich war. Zudem stellte Trump die Arbeit der US-Geheimdienste generell in Frage und warf den Demokraten vor, die ganze Affäre hochzuspielen, um von ihrer Niederlage abzulenken und seiner Präsidentschaft die Legitimation abzusprechen.

«Politische Hexenjagdt»

In einem am Freitag veröffentlichten Telefoninterview der «New York Times» sagte Trump mit Blick auf die Demokraten:«Sie haben diese Wahl sehr deutlich verloren. Das ist ihnen sehr peinlich.» Dass sie nun das Hacking-Thema nicht fallen liessen, zeuge davon, sagte er weiter. «Zu einem gewissen Grad ist es eine Hexenjagd. Sie konzentrieren sich nur darauf.»

Clapper, Brennan und Comey wollten bei dem Briefing darauf eingehen, warum sich Russland ihrer Ansicht nach in das Präsidentschaftsrennen eingemischt hat. Auch nach dem Treffen mit den Geheimdienstchefs vermied es Trump, Russland für Hacker-Attacken im Wahlkampf verantwortlich zu machen.

Trump erklärte lediglich, dass Russland, China und andere Länder «unablässig» versuchten, in die Datensysteme von US-Regierungsstellen, Unternehmen und Organisationen wie etwa der Demokratischen Partei einzudringen. Deswegen will der künftige US-Präsident nach dem Regierungswechsel ein Sofortprogramm zur Abwehr von Cyberangriffen umsetzen. Dies solle in den ersten 90 Tagen seiner Amtszeit geschehen (pat/sda)