US-Geheimdienste schlagen Alarm

Während Donald Trump in Hamburg mit Wladimir Putin zusammentraf, schlugen daheim seine Geheimdienste Alarm. Der Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf Quellen in Sicherheits­kreisen, die US-Spionage­abwehr sei besorgt über den Strom an russischen Spionen, der seit November ins Land komme. Die Personen reisten als Geschäftsleute mit einem Visum ein und benutzten diesen Deckmantel für ihre geheimdienstliche Tätigkeit.

Die Rede ist von mindestens 150 russischen Spionen, die zurzeit in den USA tätig sind. CNN zitiert einen mit dem Problem vertrauten früheren Mitarbeiter der US-Geheimdienste, der von einer «ungewöhnlich grossen Zahl an Personen» spricht. «Sie schicken hier deutlich mehr Geheimdienst­offiziere hin als in jedes andere Land.» Das für die Spionage­abwehr der USA zuständige FBI lehnte es ab, den exklusiven Bericht des Senders offiziell zu bestätigen oder zu dementieren.

Für grosse Irritationen innerhalb der US-Geheimdienste sorgt die öffentliche Unterminierung ihrer Arbeit durch Trump in Polen. Dort hatte der Präsident bei einer Pressekonferenz die von CIA, NSA, FBI und dem nationalen Geheimdienstdirektor in einem offiziellen Bericht mit «hoher Gewissheit» festgestellte Einmischung Russlands in die Wahlen erneut angezweifelt. Trump suggerierte, es könnten auch andere Länder beteiligt gewesen sein.

Die Kolumnistin der «Washington Post», Anne Appelbaum, warnt vor falschen Rückschlüssen aus den gemischten Signalen, die Trump öffentlich sendet. Bei seiner Rede in Warschau habe er es versäumt, sich klar von Russland abzugrenzen. «Polen wird nur dann sicher vor einer russischen Militärintervention oder politischen Einmischung sein, wenn es ein tief integrierter Teil eines starken Europas ist.» (Berner Zeitung)