Volkswagen erklärt sich für schuldig

Mit einer Strafzahlung und einem Schuldeingeständnis könnte Volkswagen den Skandal um den Abgasbetrug wenigstens in Teilen erledigen, der den deutschen Autobauer seit mehr als einem Jahr lähmt. Am Dienstag Ortszeit gab der deutsche Konzern in den USA eine Erklärung heraus, gemäss der eine vorläufige Einigung mit dem US-Justizministerium und dem US-Zoll abgeschlossen werden sollte. Das US-Justizministerium bestätigte gestern in Washington die Einigung mit Volkswagen.

Strafe mit grosser Wirkung

Der Konzern ist bereit, sich wegen Verschwörung, Behinderung der Justiz, Überweisungsbetrugs und Verstössen gegen das Luftreinhaltegesetz sowie Zollbestimmungen schuldig zu bekennen. Volkswagen soll auch eine «Tatsachenerklärung» veröffentlichen, in der alle Verfehlungen aufgelistet werden. Und der Konzern soll die interne Kontrolle verstärken sowie einen unabhängigen Prüfer akzeptieren, der in den kommenden drei Jahren die Einhaltung des Vergleichs überwachen soll. VW erklärte, die ­finanzielle Auswirkung werde grösser sein als die Strafzahlung von umgerechnet 4,4 Milliarden Franken, ohne jedoch die genaue Summe zu benennen.

Obamas harte Hand

Experten sehen den Vergleich als ein Beispiel für die relativ harte Haltung, die Präsident Barack Obama zu Wirtschaftsvergehen eingenommen hat. «Die Idee ist, dass es nicht hinnehmbar wird, wenn Unternehmen sich mit der Zahlung von Milliarden Dollar ihrer strafrechtlichen Verantwortung entziehen», sagte Rechtsprofessor David Uhlmann von der University of Michigan, ehemals bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Umweltverstösse tätig. «Volkswagen hat eine schlechte Lage noch verschlimmert, weil es monatelang über seinen Emissionsbetrug gelogen hat.» (Berner Zeitung)