Polizei evakuiert Trump Tower

WATCH: Police quickly evacuated people from Trump Tower earlier Tuesday due to a suspicious package; the package has since been cleared. pic.twitter.com/wxOIsVwzWm

Nach der Evakuierung des Trump Towers in New York hat die Polizei ein verdächtiges Paket als Rucksack mit Kinderspielzeug identifiziert. Dieser sei in der Nähe des Eingangs entdeckt worden, teilte Polizeisprecher Stephen Davis am Dienstag mit.

Spezialisten der Bombenentschärfung erklärten kurz nach 17.00 Uhr Ortszeit, dass das Gebäude sicher sei.

Ein von einem Passanten auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt Menschen, die von der Lobby aus dem Gebäude herausrannten. Der künftige US-Präsident Donald Trump lebt in dem Tower, hält sich zurzeit aber in Florida auf.

JUST IN: NYPD issues all clear following partial evacuation of Trump Tower in NYC. https://t.co/HoD0NBwXXA pic.twitter.com/prc1N4Ee03 — ABC News (@ABC) 27. Dezember 2016

(bee/AP )