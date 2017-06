Australien entschädigt Flüchtlinge

Australien muss tief in die Tasche greifen. Insgesamt 1905 Asylsuchende, die zwischen 2012 und 2016 in einem Lager auf der Insel Manus festgehalten wurden, haben in einer Sammelklage Entschädigung für die dort erlittenen physischen wie psychischen Leiden verlangt. Zu Beginn des Prozesses wurde nun verkündet, dass sich die australische Regierung mit den Klägern verständigt hat.

Total 70 Millionen Dollar

Laut dem staatlichen Sender ABC sollen 70 Millionen australische Dollar Entschädigung (50 Millionen Franken) ausbezahlt werden, dies würde rund 37'000 australischen Dollar pro Person entsprechen, wobei die Summe für jeden individuell bestimmt werden soll, abhängig von der Länge der Inhaftierung und davon, was jedem Einzelnen im Lager zugestossen ist.

Die Zeitspanne, für die die Asylsuchenden geklagt haben, war von mehreren einschneidenden Ereignissen geprägt: 2014 wurde ein iranischer Asylsuchender in dem australisch geführten Auffanglanger auf Papua-Neuguinea getötet, als die Gewalt nach mehrwöchigen Demonstrationen der Asylsuchenden eskalierte. Der Iraner Reza Barati kam damals ums Leben, ein weiterer Flüchtling wurde angeschossen, und insgesamt über 70 Menschen wurden verletzt.

Die UNO hat das Lager auf Manus sowie ein weiteres im Pazifikstaat Nauru wiederholt schwer kritisiert. In einem Bericht wurden die Lager einst als «mit Ratten verseucht, beengt und sehr heiss» beschrieben. Das Lager auf Manus steht kurz vor der Schliessung. Diese ist für ­Oktober geplant, nachdem der höchste Gerichtshof Papua-Neuguineas das Lager bereits im vergangenen Jahr für illegal erklärt hatte. Letzteres trug zum Erfolg der Sammelklage bei.

Mehrere Menschenrechtsorganisationen hatten die Zustände im Lager scharf kritisiert. Ebenfalls im vergangenen Jahr hatte der britische «Guardian» 2000 Geheimdokumente veröffentlicht, die den systematischen Missbrauch der Menschen im zweiten Lager auf Nauru aufzeigten. Die Berichte dokumentierten auch sexuellen Missbrauch an Kindern.

USA stehen zu Abmachung

Australien schiebt seit über 15 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung Bootsflüchtlinge auf Inseln im Pazifik ab. Die Lager dort ähneln Barackensiedlungen und sind mit hohen Zäunen abgesperrt. Seit Australiens früherer Regierungschef Kevin Rudd 2013 jedoch verkündete, dass Australien Flüchtlinge, die per Boot kommen, überhaupt nicht mehr anerkennen wird, hat der Flüchtlingsstrom über den Indischen Ozean nachgelassen.

Die verbleibenden Bootsflüchtlinge auf Manus und Nauru sollen nun in die USA geschickt werden. Diesen Lösungsvorschlag hatte Australiens Premier Malcolm Turnbull noch mit der Regierung Obama ausgehandelt. Trump kritisierte die Abmachung später als «dummen Deal». Die USA würden aber trotzdem zu der Vereinbarung stehen. (Berner Zeitung)