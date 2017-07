Beunruhigende Aufnahmen aus Nordkorea

Nordkorea hat nach Einschätzung eines Forschungsinstituts möglicherweise mehr Plutonium für Atomwaffen hergestellt als bislang bekannt. Darauf deuteten Wärmebild-Aufnahmen hin, die Satelliten von September 2016 bis Juni 2017 vom nuklearchemischen Labor der Atomanlage Yongbyon aufgenommen hätten.

Dies teilte das auf Nordkorea-Beobachtung spezialisierte Institut 38 North am Freitag in Washington mit. Demnach gab es mindestens zwei bislang nicht bekannte Wiederaufarbeitungszyklen zur Vergrösserung des Plutonium-Arsenals.

Thermal imagery analysis indicates prob production of add'l plutonium for nuke weapons @ #NKorea's Yongbyon facility https://t.co/NdrZwOVUvj