Auch in Indonesien gilt die Hochzeit als der vermeintlich schönste Tag im Leben. Und auch in dem Land fliessen bei dem Anlass oft die Tränen – wie überall sonst auf der Welt auch.

Yasinta Amelia jedenfalls kann sich nicht mehr zurückhalten, nachdem sie Muhammad Misbah, jetzt ihr Ehemann, in einer einfachen muslimischen Zeremonie das Jawort gegeben hat. Ihre ziemlich dick aufgetragene Schminke zerläuft. Aber das ist nicht das Besondere hier. Was für jemand, der aus der Ferne kommt, viel auffälliger ist: Die Braut trägt Zahnspange. Amelia ist erst 16 Jahre alt, ein Kind noch.

Indonesien – mit etwa 250 Millionen Einwohnern nicht nur der grösste Inselstaat der Welt, sondern auch der Staat mit den meisten Muslimen – gehört zu den Ländern, in denen Kinderhochzeiten noch immer gang und gäbe sind.

Kein Fortschritt

Hier wird jedes vierte Mädchen verheiratet, bevor es 18 ist. Im Jahr 2012 – so die jüngste offizielle Statistik der Regierung – waren es mehr als 1,3 Millionen. Nach Einschätzung von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat sich daran in den vergangenen Jahren nichts ge­ändert, obwohl Indonesien im Bildungswesen und in der Wirtschaft Fortschritte machte.

In der weltweiten Statistik über Kinderhochzeiten von Unicef liegt das Land auf Platz sieben. Nach indonesischem Recht können Männer erst mit 19 Jahren heiraten; Mädchen dagegen – nach einem Gesetz aus dem Jahr 1974 – bereits mit 16.

Wenn die Moscheeverantwortlichen zustimmen, ist dies sogar noch früher möglich. Die Eltern müssen dazu eine Sondererlaubnis von einem Religionsgericht einholen. Manche Braut ist deshalb erst 11 Jahre alt. Immer wieder kommt es vor, dass Familien das wahre Alter der Kinder-Frauen verschleiern und zu hoch angeben.

Eine grosse Schande

Bei Amelia mit ihren 16 Jahren hat letztlich die Mutter die Entscheidung gefällt – aus Sorge, die Tochter könnte vor der Ehe schwanger werden. Für die Familie, die in einer stark von Muslimen geprägten Gegend im Westen der Insel Java, in Cipayung, lebt, hätte dies eine grosse Schande bedeutet.

«Wir sind schon eine ganze Weile zusammen», sagt Amelia unter ihrer dicken Schminke und ihrem Schleier, nachdem die Tränen getrocknet sind. «Deshalb ist es besser für uns, keine sündigen Dinge zu tun und zu heiraten. Sonst reden die Nachbarn schlecht über uns.»

Das ist in den meisten Fällen aber keineswegs der einzige Grund. «Viele arme Eltern verheiraten die Töchter so früh, um ihre wirtschaftliche Not zu verringern», sagt Listyowati, die Vorsitzende von Kalyanamitra, einer Nichtregierungsorganisation, die für Frauenrechte in Indonesien kämpft. «Aber sie sind sich nicht im Klaren darüber, dass das einen neuen Kreislauf der Armut in Gang setzt: Wenn Mädchen unter 18 heiraten, schliessen sie die Schule seltener ab. Und sie werden häufiger Opfer von häuslicher Gewalt.»

Die vielen Teenagerhochzeiten tragen auch dazu bei, dass Schwangerschaften in Indonesien häufiger tödlich verlaufen als in vielen anderen Ländern. Unicef hat ausgerechnet, dass das Wirtschaftswachstum in Indonesien deshalb um 1,7 Prozentpunkte niedriger ausfällt. Manche argumentieren auch, dass das Hochzeitsgesetz im Widerspruch zu einem anderen indonesischen Gesetz steht, wonach man bis 18 Jahre ein Kind ist.

Religion als Hindernis

Aber alle Versuche, das Hochzeitsalter für Mädchen heraufzusetzen, hatten bislang keinen Erfolg. Der grosse Einfluss der Religion machte bisher jeden Reformversuch zunichte.

Noch vor zwei Jahren wies das indonesische Verfassungsgericht eine Petition mit der religiösen Begründung ab, dass der Islam und andere Religionen kein Mindestalter für Braut und Bräutigam vorsähen. Das Gericht erklärte zudem, dass die Pubertät ein klares Indiz darstelle, dass Mädchen hochzeitsreif seien.

Zudem spielt die Tradition eine Rolle. «Die Auffassung, dass Frauen, wenn sie nicht früh heiraten, als alte Jungfer enden, ist weit verbreitet», sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Hilfsorganisation Oxfam, Antarini Arna. «Das wäre dann beschämend für ihre Familien und sie selbst. Deshalb zwingt man Mädchen zur Heirat. Und deshalb sind sie auch dazu bereit.» (Berner Zeitung)