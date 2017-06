17 Milliarden für marode Banken

Berlusconi-Partei hat wieder Aufwind

Bei der Bürgermeister-Stichwahl vom Sonntag, zu der 4,3 Millionen italienische Wahlberechtigte in 111 Gemeinden aufgerufen waren, hat die Mitte-rechts-Allianz nach Jahren wieder gut abgeschnitten. Der Block um die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi behauptete sich in 16 der grössten Städte, unter anderem in Genua, Verona, La Spezia und L’Aquila. «Der Wind des Wandels weht. Die Mitte-rechts-Allianz siegt in Italien wieder», kommentierte der Fraktionschef der Forza Italia in der Abgeordnetenkammer, Renato Brunetta. Die Berlusconi-Partei ging teils Allianzen mit der ausländerfeindlichen Lega Nord von Matteo Salvini ein. Der Chef der Demokratischen Partei (PD), Ex-Premier Matteo Renzi, konnte seine Enttäuschung über den Wahlausgang nicht verbergen. Die 5-Stern-Bewegung scheiterte in Asti mit ihrem einzigen Kandidaten.