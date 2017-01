«Angst hat auch Erdogan»

Sie sind Rechtsprofessor und Abgeordneter der prokurdischen HDP in Ankara: Sind Sie derzeit an der Universität oder in der Politik mehr unter Druck?

Mithat Sancar: Als ich ins Parlament gewählt wurde, musste ich meine Stelle an der Universität in Ankara aufgeben, was nach unserem Recht obligatorisch ist. In dieser repressiven Phase ist es vielleicht sicherer, Abgeordneter zu sein. Als Professor hätte ich jetzt keine Chance, meine Arbeit zu behalten.

Seit der Aufhebung der parlamentarischen Immunität gerade der HDP-Vertreter werden aber auch Politiker verhaftet.

Unsere Fraktion im 550-köpfigen Parlament besteht aus 59 Abgeordneten. Von diesen wurden 12 verhaftet, eine Abgeordnete ist kürzlich nach zweimonatiger Haft freigelassen worden. Betroffen von der Repression ist die Partei- und Fraktionsspitze. Man hat versucht, die Partei führungs- und funktionslos zu machen, dies ist jedoch nicht gelungen.

Und Sie selbst?

Gegen mich laufen drei Prozesse. Doch in den letzten Wochen verzichtet die Regierung auf spektakuläre Aktionen bei Abgeordneten. Neben unserer entschiedenen Haltung gegen diese Politik haben die Reaktionen der europäischen Öffentlichkeit und die kritischen Fragen von europä­ischen Organisationen eine wichtige Rolle gespielt.

Wie ist das Klima im Parlament?

Die Stimmung ist auf der persönlichen Ebene nicht unbedingt feindlich, aber die Atmosphäre in den Plenarsitzungen ist sehr angespannt. Deshalb kann es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommen wie in der Nacht auf Donnerstag.

Präsident Erdogan will die unbegrenzte Macht. Was ist an einem Präsidialsystem noch schlimmer als der Status quo?

Solange das gegenwärtige System gilt, besteht bei aller Repression die Möglichkeit für einen Machtwechsel. Beim parlamentarischen System sind Mehrheitsänderungen immer wahrscheinlich und möglich. Das ist der Hauptgrund, weshalb Erdogan so gierig auf das Präsidialsystem setzt. Er glaubt nämlich, dass er bei den mindestens zwei nächsten Präsidentschaftswahlen das Risiko vermeiden kann, die Macht zu verlieren.

«Es gibt zahlreiche Vorwürfe, welche die Korruption, Erdogans Rolle in Syrien und auch das Vorgehen gegen die Kurden in der Türkei betreffen.»

Warum ist ihm das so wichtig?

Sollte er die Macht je verlieren, könnte und müsste er für vieles die Verantwortung übernehmen und würde im In- und Ausland vor Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt zahlreiche Vorwürfe, welche die Korruption, seine Rolle in Syrien und auch das Vorgehen gegen die Kurden in der Türkei betreffen. Bei Letzterem geht es um massive Menschenrechtsverletzungen und sogar um Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie die Tötung von Zivilisten und die Zerstörung von Städten.

Von der Angst erfasst werden in der Türkei nicht nur viele Menschen, sondern auch Erdogan?

Die Hast von Erdogan, das Präsidialsystem einzuführen, gründet hauptsächlich auf der Angst die Macht zu verlieren. Wenn er sie verliert, dann kommt irgendwann die Stunde der Verantwortung. Dessen ist er sich bewusst, da bin ich mir sicher.

Geht es einzig um die Macht?

Nein. Klar hat er auch ideologische und politische Gründe. Er hat ein Staatskonzept vor Augen. Er will ein islamischeres Land. Ihm schwebt ein konservativerer Lebensalltag vor.

Bei Anschlägen wird jeweils sehr rasch die PKK als Urheberin ins Spiel gebracht, beim Anschlag auf den Nachtklub Reina in der Silvesternacht in Istanbul dagegen der IS. Dabei könnte man zynisch sagen, dass doch auch Erdogan oft genug gegen westliche Dekadenz wettert?

Natürlich steckt er nicht selbst dahinter. Doch die Stimmung vor dem Jahreswechsel in der Türkei war sehr angespannt. Konservative islamische Gruppen und Medien haben die Neujahrsfeiern systematisch als christlich und dekadent dargestellt. Sie haben Hass geschürt. Solche Feiern, so war die Botschaft, verderben unsere Kultur, unseren Glauben und die Gesellschaft. Die Regierung hat nichts gegen die Verbreitung solcher Argumente unternommen. Am Freitag vor Silvester wurde die Hassstimmung gegen Neujahrsfeiern sogar ganz offiziell landesweit in den Moscheen verbreitet. Das hat der ­Beauftragte für Religionsangelegenheiten angeordnet.

Wie kommt man raus aus der Hass- und Angstspirale?

Seit der Friedensprozess gescheitert ist, hat die Vision eines friedlichen Zusammenlebens der ­Völker in der Türkei enormen Schaden genommen. Zunächst müsste die Entwicklung zum Autoritarismus durch die Verfassungsreform gestoppt werden, natürlich mit demokratischen Mitteln. Wenn es zur Volksabstimmung darüber kommen wird, müssen wir in der Türkei eine breite demokratische Allianz dagegen bilden. Dafür habe ich Hoffnung, dafür kämpfen wir.

Nächsten Freitag wird der neue US-Präsident vereidigt. Was bedeutet das für die Türkei?

Donald Trump wird die Syrien- und Nahostpolitik der USA nicht grundsätzlich verändern. Ich glaube, er wird der wichtigsten Forderung der Türkei nicht nachkommen, etwa die Beziehungen zu kurdischen Gruppierungen in Syrien zu kappen, welche Ankara als Terroristen sieht.

«Wenn die Beziehungen der Türkei zu westlichen Partnern strapaziert sind und es schlecht geht, dann spielt Erdogan die Russland-Karte.»

Wie belastbar ist die Allianz Erdogans mit Wladimir Putin?

Nach dem Abschuss des russischen Kampfjets Ende 2015 war das türkisch-russische Verhältnis auf dem Gefrierpunkt. Mit fatalen Folgen für die türkische Wirtschaft. Es hat auch den türkischen Spielraum in Syrien stark eingeengt. Wenn die Beziehungen der Türkei zu westlichen Partnern strapaziert sind und es schlecht geht, dann spielt Erdogan die Russland-Karte. Das ist eine Erpressungspolitik, welche er oft benutzt. Er bringt die wichtige geostrategische Lage der Türkei immer wieder ins Spiel, wie etwa beim Flüchtlingsdeal.

Welche Ziele verfolgt Erdogan in Syrien?

Ein Hauptziel der türkischen Regierung war von Anfang an der Sturz des syrischen Herrschers Assad. Das ist gründlich missglückt. Doch etwas ist Ankara noch viel wichtiger: Zu verhindern, dass die Kurden an Einfluss gewinnen und im Norden Syriens die Kontrolle übernehmen.

Sie hatten eine TV-Sendung, Sie haben Habermas übersetzt, kennen Deutschland und viele andere Länder. Was läuft schief zwischen der Türkei und dem Westen?

Seit dem Bürgerkrieg in Syrien mit all seinen Folgen ist der Kurs der deutschen und anderer westlicher Regierungen und der europäischen Institutionen zu realpolitisch und zynisch geworden. Ihre Politik hat sich in den letzten drei Jahren von den oft beschworenen europäischen Werten sehr weit entfernt. Es geht fast immer um eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Humanitäre, menschenrechtliche und demokratische Aspekte sind unter die Räder geraten.

Mit welchen Folgen?

Sollte sich die Türkei von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiter entfernen, drohen in der Türkei chaotische und bürgerkriegsähnliche Zustände, dann erübrigen sich die Diskussionen über die Flüchtlingsfrage, weil Millionen von türkischen Staatsbürgern in europäische Länder fliehen werden. Also: Das Ziel muss sein, die Türkei demokratisch stabil zu machen. Ohne eine friedliche Lösung der Kurdenfrage gibt es keine demokratische Stabilität. Und ohne diese gibt es auch keine Sicherheit für Europa. Das müssen die westlichen Länder in ihre Kosten-Nutzen-Rechnungen einbeziehen. Alle – gerade auch die Schweiz – müssen sich daher stärker einbringen als Vermittler zwischen der türkischen Regierung und den Kurden.

