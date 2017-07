Deutschland verschärft Reisehinweise für Türkei

Angesichts der zahlreichen Konflikte mit der Türkei hat Aussenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine «Neuausrichtung» der Politik der Bundesregierung gegenüber Ankara angekündigt. Dies sei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgesprochen, sagte Gabriel sagte am Donnerstag in Berlin. Zu den Massnahmen gehört nach seinen Angaben unter anderem eine Verschärfung der Reisehinweise für die Türkei. «Wir können gar nicht anders», sagte Gabriel mit Verweis auf die Festnahme Deutscher in der Türkei.

Ausserdem soll über die Vergabe von staatlichen Bürgschaften bei Investitionen von Unternehmen in der Türkei sowie über die Vorbeitrittshilfen der EU geredet werden. «Wir erwarten eine Rückkehr zu europäischen Werten», forderte Gabriel.

Die ohnehin angespannten deutsch-türkischen Beziehungen wurden zuletzt durch die Inhaftierung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner weiter belastet. Gabriel unterbrach deswegen seine Ferien. (woz/AFP)