Die deutschen Liberalen planen die Rückkehr

Der Absturz war tief, der Aufstieg ist steinig. Die deutschen Liberalen wollen im September nach vier Jahren Abstinenz wieder in den Bundestag einziehen. Als Partei der «vernünftigen Mitte» soll die FDP nach dem Willen ihres Vorsitzenden Christian Lindner punkten, in Abgrenzung gegen eine «untätige» Regierung, eine «schlafmützige Opposition» und eine populistische Alternative für Deutschland (AfD).Die FDP hat es als ausserparlamentarische Opposition schwer, sich Gehör zu verschaffen. Auch zurückliegende Erfolge bei Landtagswahlen brachten nur punktuell Aufmerksamkeit.

Um so wichtiger war das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen am Freitag in Stuttgart. Die Themen, die Lindner in seiner Rede ansprach, sind liberales Traditionsgut. Doch der FDP-Chef warnte vor einer «Wohlstandshalluzination». Die FDP soll die Partei sein, die sich für Digitalisierung, mehr IT-Bildung, weniger Bildungsföderalismus und neue Quellen des Wohlstands einsetzt. Menschen an den Rändern wie Flüchtlinge und Superreiche bestimmten zu stark die Debatten, beklagte Lindner. Die FDP will sich daher der vernachlässigten Sorgen der Menschen annehmen. Die Verengung auf eine Steuersenkungspartei soll passé sein.

Kein Selbstläufer

Die Häme nach dem Wahldebakel 2013 ist verschwunden, doch ein Selbstläufer wird die Rückkehr der FDP nicht. Bei der Landtagswahl im Saarland sieht es nicht rosig aus. Dagegen scheint der Wiedereinzug in die Landtage von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, Lindners Heimatland, sicher. Für den Bund schwanken die Umfragewerte zwischen den rettenden 5 und 7 Prozent. Paradox: Die Rückkehr in den Bundestag macht bei einem möglichen Sechs-Parteien-Parlament eine Wiederauflage der grossen Koalition wahrscheinlicher. Niemand will mit der AfD koalieren und für Dreier-Koalitionen fehlen derzeit die Mehrheiten. (sub)