Europa ist eine lahme Ente

Am 22. August 2016 trafen sich Matteo Renzi, Angela Merkel und François Hollande auf der Insel Ventotene bei Ischia. Das mächtige Trio wollte der Europa-Idee zwei Monate nach dem Brexit-Entscheid neuen Schwung geben und beschwörte den Geist von Altiero Spinelli. Dieser war unter Mussolini auf der Insel in der Verbannung und zählt mit seinem «Manifest für ein freies und einiges Europa» zu den Wegbereitern der europäischen Integration.

Doch fast 60 Jahre nach der Unterzeichnung der Römer Verträge, die im März 1957 den Grundstein zur EU legten, ist Renzi weg, Hollande auf dem Abstellgleis und Merkel vom Wahlkampf absorbiert. Europa ist bestenfalls Stand-by, vielleicht gar offline.

Flüchtlinge und Terror, Syrien und Ukraine: Europa sieht sich mit globalen und epochalen Herausforderungen konfrontiert. Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump – das russische und das Osmanische Reich sowie die Weltmacht USA werfen bedrohliche Schatten.

Erdogan strebt am Bosporus die Alleinherrschaft an. Mit hybrider Kriegsführung hat Putin in der Ostukraine Fakten geschaffen. Die Europäer sind sank­tionsmüde, Trump und Putin loben sich gegenseitig. Sie könnten sich die Welt über die Köpfe der Europäer hinweg in Interessensphären einteilen, so der europäische Albtraum. Mit Trump beginnt angeblich die Zeit des Postfaktischen, doch für Putin ist die Lüge längst bewährtes Mittel der Politik, er ist der wahre Pionier des Postfaktischen.

Im Innern wird Europa von nationalen Populismen ausgehöhlt. Die «Wir bleiben draussen»-Strategie funktioniert nicht mehr, in Frankreich rechnet jeder damit, dass es der Front National mit Marine Le Pen im Frühling mindestens in die Präsidentschaftsstichwahl schafft. Schon vorher stellt Rechtspopulist Geert Wilders bei den Wahlen in den Niederlanden die Machtfrage. In Deutschland bedrängt die AfD die grossen Volksparteien. 2013 scheiterte sie mit 4,7 Prozent noch knapp an der 5-Prozent-Hürde, doch inzwischen ist sie in 10 von 16 Landtagen vertreten.

Einen Strohhalm gegen den Populismus liefert immerhin Österreich: Der Grüne Alexander Van der Bellen wird Ende Januar als Bundespräsident vereidigt, er hat sich gegen den Rechtspopulisten Norbert Hofer durchgesetzt. Ein Lichtblick mag auch sein, dass die UNO mit António Guterres ab 1. Januar von einem Europäer geführt wird, erstmals seit Kurt Waldheim vor 35 Jahren.

Europa steckt in einer Phase der Entsolidarisierung und Renationalisierung. In diesem heiklen Kontext handeln Brüssel und London die Modalitäten des Brexit aus. Auch andere Mitgliedsländer (und die Schweiz) feilschen mit der EU um Sonderbedingungen, Ausnahmen und Vorteile.

Passend zu diesem europäischen Katzenjammer übernimmt am Neujahrstag mit Malta das kleinste Mitgliedsland den Vorsitz der Union. Europa wirkt da neben Putin, Erdogan und Trump wie ein Zwerg. Das muss nicht so bleiben. Denn das «Putin ist an allem schuld»-Mantra lenkt von eigener Verantwortung ab, die Stilisierung von Autokraten zum Bösen schlechthin führt zur Paralysierung des Kontinents. Fühlte sich Europa im Kalten Krieg von der amerikanisch-russischen Konfrontation bedroht, fürchtet es plötzlich eine mögliche Annäherung.

Doch die EU ist nicht nur Objekt, sie ist Akteurin. Politik und Zivilgesellschaft müssen den postfaktischen Fatalismus durchbrechen. Dabei gilt unverändert, was der italienische Europa-Vordenker Altiero Spinelli vor 75 Jahren in der Verbannung auf Ventotene geschrieben hat: «Der Weg, der uns erwartet, wird weder bequem noch sicher sein.»