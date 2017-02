Fillon klammert sich an seine Kandidatur

An einer Pressekonferenz bezeichnete sich François Fillon am Montag als Opfer einer Medienkampagne. 32 Jahre lang habe er ohne Fehl und Tadel politisiert. Dass er ausgerechnet nach Beginn seiner Präsidentschaftskampagne medial gelyncht werde, sei kein Zufall: Man wolle ihn an der Kandidatur für das Staatschefamt hindern, weil er die etablierte Ordnung aufbrechen wolle.

In der Sache behauptet Fillon, er habe «völlig legal» gehandelt. Die Beschäftigung seiner Frau während 15 Jahren sei «transparent» und habe einer effektiven Gegenleistung entsprochen: Penelope habe in aller Diskretion seinen Zeitplan organisiert, die Post verwaltet, seine Reden gegengelesen, ihn an Anlässen ersetzt und lokale Kontaktpersonen getroffen.

Fillon erklärte, er werde sämtliche Arbeitsverträge seiner Frau als parlamentarischer Assistentin im Internet veröffentlichen. Der Präsidentschaftsbewerber räumt immerhin ein, die Beschäftigung seiner Frau sei in moralischer Hinsicht ein Fehler gewesen. Mit der Pressekonferenz versucht der konservative Kandidat, die Initiative ­zurückzugewinnen.

«Heute beginnt ein neuer Wahlkampf, und ich werde ihn mit wilder Entschlossenheit führen», sagte Fillon vor allem an die Adresse seiner parteiinternen Kritiker. Sein Beharren bringt die Republikaner in die Klemme. Ihr bisheriger Favorit hat nun unabhängig vom Vorgehen der Justiz ein schweres Handicap. Das Problem für die Republikaner ist, dass sie keinen Plan B haben – also keine valable Alternative zu Fillon. (Berner Zeitung)