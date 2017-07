G-20-Krawalle kosten nur schon Versicherer 12 Millionen Euro

Die Ausschreitungen während des Hamburger G20-Gipfels kommen die Versicherer teuer zu stehen. Die versicherten Sachschäden beliefen sich einer ersten Einschätzung zufolge auf bis zu zwölf Millionen Euro, erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin.

In der Summe enthalten seien Schäden an Autos, Wohnhäusern und Geschäften, die «im Zuge der G20-Demonstrationen» entstanden seien, teilte der GDV mit. Die Summe enthält also keine Kosten für die Allgemeinheit, wie zum Beispiel die Löhne der rund 20'000 Polizisten, die im Einsatz standen, die Materialkosten des Grosseinsatzes, Mehrkosten im Gesundheitswesen, oder Kollateralschäden an der öffentlichen Infrastruktur.

Schäden von vier Millionen Euro an Autos

Betroffene sollten die Schäden «möglichst schnell» ihrem Versicherer melden, so die GDV. Der Verband wies zudem auf den von der Stadt Hamburg eingerichteten Härtefallfonds hin, der Randale-Opfer entschädigen soll. Der Bund beteiligt sich daran.

Nach Angaben des GDV entfallen rund vier Millionen Euro oder ein Drittel der geschätzten Schadenssumme auf beschädigte Fahrzeuge. Über die Schadensschätzung der Versicherer berichtete am Dienstag zuerst die «Bild»-Zeitung.

Rund um den zweitägigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 grossen Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli hatte es in der Hansestadt trotz des Einsatzes von rund 20'000 Polizisten mehrfach schwere Ausschreitungen mit erheblichen Sachschäden gegeben. Zahlreiche Polizisten wurden verletzt.

(mch/sda)