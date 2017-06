Gemeindewahlen als nationaler Testlauf

Der Sonntag stand in Italien im Zeichen der Kommunalwahlen. In 1004 Gemeinden wurden die neuen Ortsvertretungen und Bürgermeister gewählt. Darunter in den vier Regionalhauptorten Catanzaro, Genua, L’Aquila und Palermo. Ebenfalls wurden die Administrationen von 25 Provinzhauptstädten sowie 161 Gemeinden mit über 15 000 Einwohnern neu bestimmt.

Höhere Wahlbeteiligung

Im Gegensatz zu vergangenen Urnengängen sollte diesmal nur ein Wahltag angesetzt werden, von 7 bis 23 Uhr waren daher an diesem heissen Frühsommertag die Wahllokale geöffnet. Um 12 Uhr mittags lag die Wahlbe­teiligung bei 19,36 Prozent – eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorwahlen 2012 (13,05 Prozent) und 2013 (11,57 Prozent). Allerdings wurde bei diesen Urnengängen auch am darauf ­folgenden Montag gewählt.

Dennoch werten Beobachter die beachtliche Wahlbeteiligung als ein Zeichen, dass das Wahlvolk in der Politik wieder mitbestimmen will und sich nicht von der Politikerkaste als unmündig vorführen lassen will. Der Movimento Cinque Stelle (M5S) Beppe Grillos hofft vor allem, mit den Kommunalahlen ein Zeichen für die nationale Politik setzen zu können.

Denn immer hatten die Wahlgänge in den Gemeinden auch Wirkung auf anschliessende Parlamentswahlen. So erlangten in 150 Gemeinden, in denen am Sonntag gewählt wurde, die Parteien die gleichen Stimmenanteile wie bei nachfolgenden Wahlen auf Landesebene, sei es 2013 bei den Parlamentswahlen oder 2014 bei den Europawahlen.

Und die Sternebewegung kann dabei in der jüngsten Vergangenheit durchaus auf spektakuläre Erfolge verweisen. Der bereits als Sieger geglaubte frühere Sozialistenchef Piero Fassino unterlag in Turin Chiara Appendino, bei den vergangenen Kommunalwahlen konnte M5S von 20 Stichwahlen, in denen die Bewegung angetreten war, 19 für sich entscheiden.

Linke uneins

Und das nationale Stimmungs­barometer sieht für die Grillini nicht schlecht aus, Umfragen bescheinigen ihnen Chancen zwischen 29 und 31 Prozent. Die Linke indes zeigt sich ob der anhaltenden Streitigkeiten innerhalb der Demokratischen Partei (PD) gespalten.

Im Vergleich zu den vorhergegangenen Kommunalwahlen standen am Sonntag in den 161 grossen Gemeinden 88 Kandidaten auf den Wahlzetteln, die aus Gruppierungen links vom PD kommen. Bei den Mitte-rechts-Parteien sind es nur 46, die ausschliesslich von der Lega oder den Fratelli d’Italia unterstützt wurden.

Von 150 Gemeinden, die bislang vom PD regiert wurden, haben sich 77 Administratoren von der Partei abgewandt und sich anderen linken Bündnissen angeschlossen. Matteo Renzis ewiger Streit mit der inneren linken Opposition zeigt auch hier Wirkung. Nicht nur der ehemalige Mailänder Bürgermeister Giuliano Pisapia, nun Vorsitzender des neu gegründeten Campo Progressista, zeigt Renzi die kalte Schulter.

Der einst homogene rote Norden hat nun verschiedene Schattierungen. Die Gemeindewahlen werden auch hier einen Ausblick auf die nun doch aufs Frühjahr 2018 verschobenen Parlamentswahlen gewähren.

Kommissarische Verwaltung

In fünf Gemeinden, die eigentlich am 11. Juni wählen sollten, blieben die Wahllokale geschlossen. Innenminister Marco Minitti hatte die Wahl in fünf Gemeinden, die von der Mafia unter­wandert sind, verboten.

Dazu gehören das «Feudum» des seit 1993 untergetauchten Cosa-Nostra-Bosses Messina Denaro, Castelvetrano (Trapani), der von der Camorra unterwanderte Ort San Felice a Cancello sowie die ’Ndrangheta-Hochburgen Gioia Tauro, Laureano di Borello und Bova Marina, sämtlich in der Provinz Reggio Calabria gelegen. Hier setzte das Innenministerium kommissarische Bürgermeister und Verwaltungen ein.

Die ersten Ergebnisse zu den Gemeindewahlen liegen am Montag vor. (Berner Zeitung)