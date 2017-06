Hacker greifen Firmen in ganz Europa an

Hacker haben europaweit Firmen und Behörden attackiert. Besonders stark betroffen war die Ukraine, wie Firmen und Regierungsbeamte am Dienstag mitteilten. Vize-Regierungschef Pawlo Rosenko erklärte, das Computersystem in der Regierungszentrale sei abgeschaltet und twitterte das Foto eines schwarzen Bildschirms. Ausserdem gab es Störungen in der Energieversorgung, bei Banken und in der öffentlichen Verwaltung.

Auch das russische Ölunternehmen Rosneft erklärte, es sei Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die dänische Reederei A. P. Møller-Mærsk meldete, ihr IT-System funktioniere nicht mehr. Praktisch alle Geschäftsbereiche seien betroffen, sagte Firmensprecher Anders Rosendahl. Das Unternehmen gilt als grösste Containerschiffsrederei der Welt.

Es gab zunächst nur wenige Informationen darüber, wer hinter den Angriffen stecken könnte. Experten sagten nach der Analyse von Screenshots, die im Internet kursierten, die Angriffe trügen die Markenzeichen einer sogenannten Ransomware. Diese nimmt die Daten eines Computers praktisch als Geisel und verlangt für die Freigabe eine Geldzahlung. Wird diese nicht geleistet, werden die Daten gelöscht. Mitte Mai hatte ein Angriff mit einem solchen Programm weltweit Chaos in Krankenhäusern, Schulen und Büros ausgelöst. (kaf/dapd)