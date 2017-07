Italien blockiert EU-Marinemission

Bürgermeister auf Sizilien proben den Aufstand

Die Gemeinden Siziliens haben sich in den vergangenen Jahren gegenüber ankommenden Bootsflüchtlingen solidarisch gezeigt. Die Geduld hat nun offensichtlich ein Ende gefunden: Im Nordosten Siziliens wehren sich 30 Bürgermeister gegen die von Rom verordnete Einwanderungspolitik. Der Tenor: Es reicht, wir können keine weiteren Migranten aufnehmen. Seit dem Wochenende errichten die Einwohner der Gemeinden – angeführt von ihren Bürgermeistern – Barrikaden vor Flüchtlingsunterkünften und verhindern so weiteren Zuzug.



Der Bürgermeister von Castell’ Umberto, Vincenzo Lionetto, erklärte: «Ich muss meine Bürger vor einer Invasion schützen. Schuld tragen nicht die Flüchtlinge, sondern die Politiker», so der Lokalpolitiker.

Doch auch die Regierung Paolo Gentilonis befindet sich in einer Zwickmühle: Von den libyschen Küsten drängen Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa, Italien ist die erste Anlaufstation. Doch die EU-Partner verweigern bisher die Aufnahme von Migranten.



In dieser Situation kommt von der früheren Aussenministerin Emma Bonino, Politikerin der Radikalen, ein Vorschlag, der auch vom demokratischen Senator Luigi Manconi unterstützt wird. Beide Politiker berufen sich auf die EU-Direktive 55 aus dem Jahr 2001, nach der im Falle des Notstandes die Behörden eines EU-Landes Dokumente zur freien Passage innerhalb der EU ausstellen können. Die Londoner «Times» befürchtet, dass Italien 200'000 Flüchtlinge über die Grenzen schicken könnte. Allerdings räumen auch italienische Europarechtler ein, dass die Umsetzung des Dekrets 55 nicht so einfach zu handhaben wäre, wie sich Bonino das vorstellt.



Wolf H. Wagner, Florenz