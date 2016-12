Kontakt zu Amri? Verdächtiger in Berlin verhaftet

Neun Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat die Polizei einem Bericht zufolge in Berlin einen Kontaktmann des mutmasslichen Attentäters Anis Amri festgenommen.

Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen 40-jährigen Tunesier, der in der Hauptstadt lebe, berichtete das Portal «Spiegel Online» unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage nicht äussern.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte eine Festnahme, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Flüchtete Amri im Bus von Amsterdam nach Lyon?

Der mutmassliche Attentäter von Berlin ist möglicherweise auch über die Niederlande geflohen. Die Ermittler gingen Hinweisen nach, wonach der 24-jährige Tunesier Anis Amri auf seiner Flucht über Frankreich nach Italien diesen Weg genommen haben könnte, sagte ein Sprecher der niederländischen Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Untersuchungen dauerten aber noch an.

Der Tunesier sei in der Nacht zum 22. Dezember von der niederländischen Stadt Nimwegen mit einem Fernbus ins östfranzösische Lyon gefahren, verlautete aus französischen Ermittlerkreisen. Nimwegen liegt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Ermittler rätseln über Ausreise aus Berlin

Der Bus fuhr den französischen Ermittlern zufolge zum Bahnhof Lyon-Part-Dieu, wo Amri später von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Von Lyon aus fuhr der 24-Jährige mit dem Zug in die französische Alpenstadt Chambéry und dann nach Italien, ehe er am 23. Dezember bei einem Schusswechsel mit der Polizei an einem Mailänder Vorortbahnhof getötet wurde. Die Ermittler untersuchen, wie Amri von Berlin nach Frankreich kam.

Amri soll bei dem Anschlag mit einem LKW auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und rund 50 verletzt haben. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich in Anspruch genommen. (ij/sda/afp)