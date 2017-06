Macron hat keine andere Wahl, als zu reüssieren

Der verblüffende Triumphzug des Emmanuel Macron geht weiter. Nach dem ersten Durchgang der französischen Parlamentswahlen liegt die Bewegung En Marche des neuen Staatschefs unangefochten an der Spitze und steuert bei der Stichwahl in einer Woche auf eine klare absolute Regierungsmehrheit zu: Den «Marcheurs» wurden am Sonntagabend gut 400 der 577 Parlamentssitze prophezeit.

Frankreichs Politlandschaft wird von der Bewegung En Marche völlig um­gepflügt. Dabei ist diese gerade erst ein Jahr alt. Das Geheimnis dieses Erfolgs liegt letztlich im tiefsitzenden Paradox Frankreichs, das Macron aufzulösen vermochte: Der erst 39-jährige Macron versöhnte auf clevere Weise die revolutionäre mit der monarchistischen Ader der Nation. Den Volkszorn über die etablierten Parteien leitete er seit Monaten geschickt – geschickterals Marine Le Pen – auf seine eigenen Mühlen.

Viele altgediente Abgeordnete der Konservativen und Sozialisten wurden am Sonntag in ihren angestammten Wahlkreisen richtiggehend weggefegt; in die Lücke springen teils unbedarfte oder völlig unbekannte En-Marche-Novizen. Eine Revolution ist da in Gang – oder auf Französisch gesagt eben «en marche».

Es gehört in Frankreich indes zu solchen Umstürzen, dass sie mit Volkes Billigung häufig in die konstitutionelle Alleinherrschaft eines Einzelnen münden – von Napoleon über de Gaulle bis Mitterrand. Die Verfassung hilft wacker mit: Anders als etwa in Deutschland oder England sind französische Parlamentswahlen nicht etwa der Höhepunkt des demokratischen Lebens, sondern ein Anhängsel der präsidialen «Königswahl», bestimmt dazu, dem Staatschef eine Mehrheit zu verschaffen.

Emmanuel Macron hatte im Jahr 2015, kurz nach seinem Einstieg in die Politik, selber erklärt, die Franzosen lebten in einer «emotionalen Leere», nachdem sie ihren König 1793 unter die Guillotine geschickt hätten. Der Jungpräsident macht seit seiner eigenen Wahl vor einem Monat klar, dass er willens ist, die gesamte Machtfülle seines Amtes auszunützen. Er weiss, die Franzosen wollen eine starke Staatsführung. Deshalb blickten sie im Parlamentswahlkampf auch grosszügig über die bereits auf­geplatzten Finanzaffären des Macron-Lagers hinweg.

Doch wehe, wenn der Präsident die Erwartungen längerfristig enttäuschen sollte: Dann kann sich der Volkszorn rasch gegen den republikanischen Thronfolger wenden. Macrons politische Macht und Legitimation ist gar nicht so klar definiert, wie es scheint. Und vor allem ist seine Mission, Frankreich wieder auf Kurs zu bringen, höchst diffizil: Die Franzosen wählen zwar gern Reformer, verweigern dann aber deren konkrete Reformen.

Das ist der Kern des Problems: Wenn diese Reformen ausbleiben, wird auch die französische Wirtschaft am Boden bleiben. Und wenn sich Frankreich in den nächsten fünf Jahren nicht wieder aufrichtet, wäre bei den nächsten Prä­sidentschaftswahlen wohl kein Kraut mehr gegen Le Pen gewachsen. Em­manuel Macron hat deshalb keine andere Wahl, als zu reüssieren – für Frankreich, für Europa. Die Revolution von Emmanuel I. darf nicht auf halbem Weg stecken bleiben.

ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)