Macron kündigt radikalen Umbau an

Ein 39-jähriger Staatschef am symbolträchtigen Königshof – aber vor rund 900 Parlamentariern: Dieses ungewohnte Bild bot am Montag der französische Kongress, die Versammlung von Nationalversammlung und Senat. Die Verfassung erlaubt erst seit 2008 – auf Betreiben des damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy –, dass der Staatschef das Parlament einberuft und ihm ins Gewissen redet. François Hollande hatte von diesem neuen Recht nur einmal Gebrauch gemacht, um nach den Terroranschlägen von 2015 an den Zusammenhalt der Nation zu appellieren.

Falls nötig per Referendum

Macron nutzte die Gelegenheit, sich als republikanischer Monarch in Szene zu setzen. Fast sekundär wirkte dabei, dass er auch seine «tief gehenden Reformen» für Frankreich präzisierte. So will er das Mehrheitswahlrecht durch «eine Dosis Proporz» ergänzen, um kleineren Parteien zu einer etwas gerechteren Vertretung im Parlament zu verhelfen. Profitieren würden wohl die Grünen, die Linke und der Front National. Die Zahl der Parlamentarier will Macron zugleich um ein Drittel reduzieren.

Ein Sondergericht für die Amtsvergehen von Ministern will der Präsident abschaffen, sie sollen künftig vor reguläre Gerichte gestellt werden. Die notwendige Verfassungsreform für die institutionellen Veränderungen soll innert eines Jahres beschlossen sein. Falls nötig, werde er für die Reform auch eine Volksabstimmung ansetzen, wenn die Abgeordneten nicht mitspielten, kündigte Macron an.

30 boykottierten Vorladung

Der Ausnahmezustand soll im Herbst beendet und in ein reguläres Gesetz überführt werden. Das werde «unter Aufsicht der zuständigen Richter» geschehen, beschwichtigte der Präsident skeptische Menschenrechtsverbände. Er warb vor allem auch für die Reform des französischen Arbeitsrechtes und den Abbau des Staatsdefizites. Kritiker warfen ihm darauf vor, er unterbreite den Stimmberechtigten nur die konsensuelle Wahl- und Parlamentsrevision, nicht aber die umstrittene Arbeitsmarktreform.

Diese will Emmanuel Macron sogar per Dekret verabschieden, um das langwierige Verfahren einer Abstimmung in der Nationalversammlung zu vermeiden. Seit seiner Wahl vor knapp zwei Monaten auf präsidiale Machtsymbole erpicht, kündigte Macron an, er werde in Zukunft einmal jährlich vor den Kongress treten. Diese Absicht wird von Grünen, Linken und Zentrumsdemokraten als Verstoss gegen die Gewaltentrennung zurückgewiesen. Deren 30 boykottierten die Vorladung des Präsidenten ostentativ.

Premier soll «umsetzen»

Die Kommunisten und das «unbeugsame Frankreich» von Jean-Luc Mélenchon unterstellten dem Staatschef den «Willen, das Parlament zu unterwerfen». Das entspringe dem gleichen Geist wie die Dekrete, mit denen der Präsident seine umkämpfte Arbeitsmarktreform durchdrücken wolle. Verfassungsrechtler kritisieren zudem, Macron desavouiere mit seiner gross inszenierten Rede seinen eigenen Premierminister Edouard Philippe, indem er ihm vor dessen Re­gierungserklärung, die Philippe heute abgibt, zuvorkomme.

Auch dieser Affront unterstreiche, wie Macron das Gleichgewicht der institutionellen Kräfte umstürze. Der Präsident sagte: «Ich lege die grossen Linien fest, dem Premier ist es überlassen, sie umzusetzen.» Macron betonte in seiner Rede den Reformwillen in Frankreich, warb aber auch für eine Stärkung der EU: Europa sei durch eine Zunahme von Bürokratie und Skepsis geschwächt. «Wir haben unsere Orientierung verloren.» Er wolle das «Verlangen nach Europa» wiederbeleben. (Berner Zeitung)