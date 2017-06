Macrons Macht ist fragil

Auf den ersten Blick ist in Frankreich nach dem ersten Durchgang der Parlamentswahlen alles klar. Für fünf Jahre regiert im Elysée ein Präsident, der auf eine überwältigende Mehrheit in der Nationalversammlung zählen kann. Rund 400 Sitze dürften in der Stichwahl der 577 einzelnen Wahlkreise an En Marche gehen – eine Bewegung, die erst seit April letzten Jahres existiert und sich im Juli als eigentliche Partei namens La République en Marche konstituieren wird.

Die Formation der politischen Mitte räumt mit dem Block­denken der 1958 gegründeten Fünften Republik radikal auf. Auch wird sie die altehrwürdige Nationalversammlung zur Hälfte neu besetzen – meist durch junge Köpfe, die bisher kaum oder gar keine Politik betrieben hatten.

Zu diesen rund 400 «Marschierern» (Marcheurs) werden sich in der ersten Parlamentskammer etliche Überläufer aus anderen Parteien gesellen. So etwa der frühere Premierminister Manuel Valls, welcher der Sozialistischen Partei den Rücken gekehrt hat: Dank dem Macron-Label «präsidiale Mehrheit» könnte er nächsten Sonntag den Parlamentssitz des Pariser Banlieue-Ortes Evry erobern. Macron hat ihm deshalb bewusst keinen En-Marche-Kandidaten entgegengestellt.

Konservative eingebrochen

Alle französischen Grossparteien sind am Sonntag gegenüber der Macron-Welle eingebrochen. Die konservativen Republikaner, die noch vor wenigen Monaten fest mit einem Triumph im Wahljahr 2017 gerechnet hatten, müssen sich mit 21,6 Stimmenprozent abfinden – 10 Prozent weniger als En Marche. Nur noch 100 der 577 Sitze winken ihnen in der ­Nationalversammlung – ein Debakel, das Bände spricht über die Führungs- und Orientierungslosigkeit der ehemaligen Chirac- und Sarkozy-Partei.

Dasselbe gilt für den Front National, der am Sonntag auf 13,2 Stimmenprozent zurückgefallen ist und wegen des Mehrheitswahlrechtes nur eine Handvoll Kandidaten durchbringen dürfte, darunter eventuell Marine Le Pen. Aber auch die Parteichefin laboriert weiter an ihrem verpatzten Prä­sidentschaftswahlkampf und ih­rer ungeklärten Haltung zum EU-Ausstieg Frankreichs.

Nicht einmal 10 Prozent der Stimmen – und in einer Woche wohl der Abgeordneten – ent­fallen auf die Sozialisten, die seit 1958 noch nie so tief gefallen sind. Weder Parteichef Jean-Chris­tophe Cambadélis noch Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon schafften es in den zweiten Wahlgang.

Der Schein trügt

Alles scheint damit klar. Und doch trügt das Bild des Wahlmonarchen, der die absolute Macht und keine Gegner mehr hat. Macrons politische Legitimität ist schmaler, als es den Anschein macht. Staatschef wurde er im Mai nur dank 24 Prozent Stimmen im ­ersten Präsidentschaftswahlgang; und der erste Durchgang der Parlamentswahl hat bei einer rekordtiefen Stimmbeteiligung von 49 Prozent stattgefunden.

«Schuld war neben einer verständlichen Wahlmüdigkeit auch die Verwirrung der Wähler», meint der Politologe Roland Cayrol. «Die politische Positionierung Macrons wirkt unklar.» ­Viele fragen sich Dinge wie: Warum gratulierte der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz dem Wahlsieger Macron, statt die französischen Genossen nach ihrer Niederlage zu trösten?

Der Erneuerer im Elysée räumt zwar bei den Wählern ab, doch viele wissen selbst nicht recht, wofür er politisch steht. Wenn die Pariser Medien von «Macronmania» sprechen, wie das die Zeitschrift «L’Express» tut, dann geschieht das mit einer gehörigen Prise Ironie. «Le Figaro» kommentierte am Montag, Macron habe «das alte System zerstört, aber die Franzosen noch nicht für sich gewonnen».

«Saustall vermeiden»

«Le Canard enchaîné» berichtet in seiner neusten Ausgabe, der Präsident blicke selber argwöhnisch auf die Hegemonie seines Lagers in der Nationalversammlung. «Wir werden viele Abge­ordnete haben, vielleicht sogar zu viele», soll Macron im kleinen Kreis erklärt haben. «Wir werden sie an der kurzen Leine halten müssen, um einen Saustall zu vermeiden.»

Eine grössere Gefahr droht dem oppositionslosen Macron von ausserhalb des Parlamentes. Wenn der Präsident die Nationalversammlung kontrolliert, wird sich der politische Widerstand noch stärker, als dies in Frankreich ohnehin üblich ist, auf die Strasse verlagern.

Linkenchef Jean-Luc Mélenchon – dessen Bewegung La France insoumise die sozialistischen Erzfeinde mit 11 Prozent überholt hat – erklärte am Montag, Macrons Wahlsieg sei «unstabil» und ein «Trompe l’œil», also eine politische Sinnestäuschung. Der Ex-Rothschild-Banker habe es keineswegs geschafft, die Franzosen politisch zu versöhnen; im Gegenteil spalte er die Nation mit seiner liberalen Arbeitsreform.

Reform als Härtetest

Dieses Vorhaben wird immer mehr zum ersten Härtetest für das Macron-Lager. Die Linke und ihr wortgewaltiger Tribun Mélenchon werden noch vor den Sommerferien über die sozialen Medien mobilisieren, um im Herbst mit Monsterdemonstrationen nachzudoppeln. Erst dann wird sich weisen, wie stark Macrons Position wirklich ist.