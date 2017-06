Merkel: «Ein Glücksfall für uns Deutsche»

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (beide CDU) als «Glücksfall für uns Deutsche» gewürdigt. Die in Ostdeutschland aufgewachsene Kanzlerin hob auch ihre ganz persönliche Verbundenheit mit seinem Wirken hervor: «Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert», sagte sie am Abend in Rom. Dort wird sie am Samstag von Papst Franziskus im Vatikan empfangen.

Wie Kohl nach dem Fall der Mauer zusammen mit Mitstreitern die Gunst der Stunde genutzt habe, «das war höchste Staatskunst im Dienste der Menschen und des Friedens», sagte Merkel weiter. Aber auch die CDU, die er als Modernisierer geprägt habe, habe ihm «so viel zu verdanken», hob die Kanzlerin hervor. «Ich bin ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben hat.»

«In tiefer Trauer um einen grossen Deutschen und einen grossen Europäer», schrieb ihr Sprecher Steffen Seibert auf Twitter.

In tiefer Trauer um einen grossen Deutschen und einen grossen Europäer. pic.twitter.com/ESdNwKVxN1 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 16. Juni 2017

Einer der ersten, der sich in den sozialen Medien zum Tod des deutschen Alt-Kanzlers Helmut Kohl geäussert hatte, war EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. «Ich bin in grosser Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet», schrieb er auf Twitter. Kurz darauf veröffentlichte er ein Foto der auf Halbmast stehenden Europaflaggen in Brüssel. «Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht», sagte Juncker. Nur drei Menschen, Jean Monnet, Jacques Delors und Helmut Kohl hätten für ihre Verdienste für die europäische Zusammenarbeit die Ehrenbürgerschaft Europas erhalten, erinnerte Juncker.

In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen. https://t.co/ikJFdzK9m0 pic.twitter.com/zQJn5qMPxA — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16. Juni 2017

Helmut Kohl hat das europäische Haus mit Leben erfüllt.Er war ein grosser Europäer, mein sehr enger Freund & Förderer https://t.co/ikJFdzK9m0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16. Juni 2017

«Wir trauern», twitterten auch die Unionsparteien CDU und CSU.

Der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel würdigte Kohl in einer kurzen Rede. Er nannte ihn einen «grossen Staatsmann». Er habe sehr viel dafür getan, «dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist.» Das sei Kohls grosses Vermächtnis. «Es ist ein wirklich grosser Deutscher gestorben», schloss der SPD-Politiker seine Würdigung Kohls.

"Es ist ein wirklich grosser Deutscher und vor allem ein grosser Europäer gestorben." @sigmargabriel zum Tod von Helmut Kohl: pic.twitter.com/cqsE4h74sH — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16. Juni 2017

