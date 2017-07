Merkel und die starken Männer

Ein Jahr nach dem Terroranschlag von Nizza und ein Jahr nach dem Putschversuch gegen Erdogan in der Türkei würde man sich eine geeinte Welt wünschen, doch sowohl unter denG-20-Spitzenpolitikern als auch unter den Globalisierungskritikern und Protestierenden, die sich am Freitag und am Samstag in Hamburg versammeln, ist Harmonie ein rares Gut.

Neben den grossen Delegationen der Gipfelteilnehmer werden über 100 000 Demonstranten zu Protesthappenings an der Alster erwartet. Hamburg ist seit Tagen im Ausnahmezustand, rund 19000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz, um zu verhindern, dass aus dem Raum des Protests ein Raum der Gewalt wird.

Xi, Trump, Putin und Erdogan: Jeder der vier Präsidenten verfolgt seine eigene Agenda. China ist mit viel Charme auf globaler Einkaufstour, Putin trifft erstmals den aktuellen amerikanischen Präsidenten, und dem starken Mann vom Bosporus geht es vor allem um die Türken in Deutschland.

Aktuelle Kriegs- und Krisenherde gibt es mehr als genug: Syrien und die Ukraine, Nordkorea und Katar. Dazu die Flüchtlingsfrage und der Terrorismus. Gelingt es Angela Merkel da, zwischen den unberechenbaren Gästen gemeinsame Nenner zu finden? Diese sitzen in ihren Ländern fest im Sattel, während die Bundeskanzlerin im Wahlkampf steht. Die CDU hat die USA in ihrem Wahlprogramm diese Woche vom «Freund» zum «Partner» herabgestuft. Fast gleichzeitig würdigte die Kanzlerin die «umfassende strategische Partnerschaft» mit China. Auf jede Form des Liebesentzugs reagiert Trump gereizt. Immerhin hat er sich in Polen am Donnerstag öffentlich zu Artikel 5 des Nato-Vertrages bekannt. Die USA stehen also zur Beistandspflicht, was man vor allem in Osteuropa beruhigt registriert.

Hastig hat Berlin ein Auftrittsverbot für ausländische Politiker vor Bundestagswahlen erlassen. Das trifft zwar alle, meint aber derzeit vor allem Erdogan, der zu seinen Landsleuten in Deutschland sprechen wollte. Für den türkischen Präsidenten mit dem Hang zum martialischen Wortschatz begeht Deutschland ­dadurch «politischen Selbstmord».

Wahlkampf macht natürlich auch die SPD. Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz und Aussenminister Sigmar Gabriel plädieren dafür, solch aufwendige Treffen künftig am UN-Hauptsitz in New York durchzuführen. Ihr Parteikollege Olaf Scholz dagegen verteidigt den Gipfelstandort: Der Hamburger Bürgermeister will der Welt zeigen, wie man der grossen Politik ihre Bühne geben und gleichzeitig die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gewährleisten kann.

Zar, Sultan und Narzisst in Deutschland: Für die sturmerprobte Gastgeberin – und gebürtige Hamburgerin – ist das G-20-Treffen eine heikle Herausforderung. Gut möglich, dass da nicht mehr viel Energie bleibt für verbindliche Beschlüsse zu den wirklich wichtigen Themen auf der globalen Politikagenda: Klimaschutz, Afrika, Migration und Freihandel.

andreas.saurer@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)