Merkel will mehr Euro wagen

Helmut Kohl, Vater des Euro, ist gestorben. Seine politische Ziehtochter Angela Merkel will die Gemeinschaftswährung reformieren. Angestossen hat die Änderungen der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Die Bundeskanzlerin hat sich nun deutlicher als zuvor offen dafür gezeigt.

Die Einführung des Euro als Teil der europäischen Einigung zählt neben der deutschen Wiedervereinigung zu den herausragenden Verdiensten Kohls. Dass der Euro nicht krisenfest ist, hat Kohl noch erlebt. Ab 2010 rüttelten die Griechenland-Krise und in ihrem Sog Schieflagen in Spanien, Irland, Portugal und Zypern an den Grundfesten der Währung. Als Gegenmassnahmen folgten die Rettungsschirme EFSF und ESM, eine europäische Schuldenbremse, die Bankenunion, eine europäische Finanzmarktaufsicht.

Nein zu gemeinsamen Risiken

Ein Webfehler des Euro – das Fehlen einer gemeinsamen Steuer- und Wirtschaftspolitik – blieb jedoch bestehen. Es war Macron, der mit neuen Ideen vorpreschte. Er forderte für die Eurozone eine Wirtschaftsregierung, einen eigenen Haushalt, ein eigenes Parlament und einen eigenen Finanzminister. Gemeinsame Schulden via Eurobonds zählen nicht mehr zu seinem Katalog. Er habe solche nie gefordert, hatte Macron Mitte Mai bei seinem Antrittsbesuch in Berlin erklärt.

Deutschlands Kanzlerin kommt Macron nun weit entgegen, wohl wissend, dass der französische Hoffnungsträger zum Erfolg verdammt ist, und in der Hoffnung, dass das Nachbarland längst fällige Reformen im eigenen Land vorantreibt. Eine Wirtschaftsregierung für den Euroraum könne sie sich «sehr gut» vorstellen, sagte Merkel am Dienstag bei der Jahres­tagung des Industrieverbandes BDI. Auch über einen gemeinsamen Finanzminister und ein gemeinsames Eurobudget könne man nachdenken, «wenn die Voraussetzungen stimmen». Einer Vergemeinschaftung von Risiken erteilte Merkel jedoch erneut eine klare Absage.

Fahrplan im Juli

Merkel ist auch offen für eine ­Änderung der europäischen Verträge. Das ist bei 19 Eurostaaten schwierig. «Es gibt nicht viele in Europa, die das derzeit für realistisch halten», erklärte Finanzminister Wolfgang Schäuble jüngst im «Spiegel». SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz rät, «mit dem anzufangen, was ohne Vertragsänderungen geht». Merkel ficht das nicht an. «Wir sollten nicht sagen, was nicht geht, sondern einfach überlegen, was sinnvoll ist», sagte die Kanzlerin. Im Juli wollen die Kabinette beider Länder einen Fahrplan vorlegen.

Macron hat gezeigt, dass man mit einem proeuropäischen Kurs Wahlen gewinnen kann. Mit ihm hat Merkel die Chance, den seit Jahren stotternden deutsch-französischen Motor wieder so zum Laufen zu bringen, wie es zuletzt zwischen Kohl und François Mitterrand der Fall war. (Berner Zeitung)