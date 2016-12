Silvester-Boom auf den Kanaren

«Sicherheit» war der meistgenannte Grund, den Urlauber den Reportern des deutschen Fernsehens auf die Frage nach der Entscheidung für einen Weihnachts- oder Neujahrsurlaub auf den Kanarischen Inseln nannten. Natürlich auch das schöne Wetter. Für Silvester und den Neujahrstag sind 22 Grad (im Schatten) und strahlende Sonne vom Wetterdienst vorhergesagt.

Für die Sicherheit wird viel getan. In Spanien gilt Sicherheitsstufe vier (von fünf) seit den Anschlägen in anderen europäischen Ländern. Seit der Amokfahrt von Berlin ist die Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit noch einmal verstärkt worden. Und die Beamten tragen jetzt auch Gewehre oder Maschinenpistolen. Das vermittelt der Bevölkerung ein verstärktes Sicherheitsgefühl, hat aber im Fall des Falles auch den Vorteil, einen Angreifer auf grössere Distanz stoppen zu können.

Verlagerung von Reisezielen Vom Gefühl, dass man in spanischen Urlaubsorten sicherer aufgehoben ist als in früher beliebten Zielen in der Türkei, in Griechenland mit seinen Inseln, Ägypten oder Nordafrika hat der Fremdenverkehr auf dem Festland, den Balearen und den Kanaren schon im Sommer profitiert.

Noch ist das Jahr nicht zu Ende, aber es steht schon fest, dass 2016 mehr als 74 Besucher nach Spanien und auf seine Inseln gekommen sind. 2015 waren es 68,1 Millionen, auch das schon ein Rekord. Der Tourismus trägt 10,9 Prozent zum spanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. 12,7 Prozent der knapp 19 Millionen Beschäftigten arbeiten in der Fremdenverkehrsbranche.

Auf den Kanarischen Inseln ist das ganze Jahr über Touristensaison. Zwar ist es am Mittelmeer – aus mittel- und nordeuropäischer Sicht – noch warm, ebenso auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln. Allerdings wird es abends ungemütlich, das beliebte gemütliche Bierchen beim Sonnenuntergang verlegt man dort besser in die jeweiligen Lokale. Anders auf Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura oder La Palma, einer in diesem Jahr besonders angesagten Kanaren-Insel.

365 Tage Frühling

«Auf Teneriffa ist das ganze Jahr Frühling», sagt ein inzwischen als Dauerresident auf der Insel wohnender deutscher Beamter in Pension. Das hat nicht nur er erkannt. Die Hotels der Insel meldeten zu Weihnachten eine durchschnittliche Belegung von mehr als 90 Prozent – zwischen dem 23. Dezember und dem 8. Januar 2017. Es gibt 59'000 Hotelbetten auf Teneriffa, und kaum eines ist zurzeit noch frei. Besonders gefragt sind die Orte im Süden der Insel. Aber auch in der Inselhauptstadt Santa Cruz ist die Belegung bei gut 70 Prozent.

Zu diesem Jahreswechsel zieht La Palma allen anderen davon. Die «Isla bonita», die schöne Insel, wie sie von Einheimischen genannt wird, meldet mit 94,4 Prozent praktisch ein «Ausgebucht». Ein ungeheurer Zuwachs: 2015 waren es nur 68 Prozent.

Spaniens Tourismus ist gesund Der neue Tourismusminister (auf für Energie und Digitales zuständig), Alvaro Nadal, hat festgestellt, dass «der Tourismus in Spanien kerngesund» sei. Er werde noch lange Weltspitze bleiben, meinte Nadal, der fliessend Deutsch spricht. Dass der Minister mit seiner Diagnose Recht hat, zeigen die Zahlen: 67 Milliarden Euro (71,8 Milliarden Franken) haben die Besucher 2015 im Lande gelassen. Für 2016 wird eine Steigerung um 8,4 Prozent erwartet.

Der Binnentourismus, in den allerding auf Geschäfts- und private Besuchsreisen mit einfliessen, hat ein Volumen von 38 Milliarden Euro. Rund 175 Millionen Reisen unternehmen Spanier pro Jahr innerhalb der eigenen Grenzen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)