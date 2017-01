Soldaten nach Putschversuch zu lebenslanger Haft verurteilt

Die Türkei hat formell die Auslieferung des in den USA im Exil lebenden Predigers beantragt. Das Ersuchen stehe jedoch nicht in Bezug zu dem gescheiterten Putsch. Mehr...

Was bedeutet der gescheiterte Putsch für Türken in der Schweiz? Die Botschaft in Bern versuchte zu beruhigen. Sie sagt aber auch: Gülen-Anhängern drohen Verfahren. Mehr...