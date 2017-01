Spaniens Tourismus profitiert von Terrorangst der Europäer

Die Kassen klingeln, die Hoteliers jubeln: Die meisten Hotels auf Teneriffa, Gran Canaria oder Fuerteventura sind ausgebucht. Die Kanaren, die vor der afrikanischen Westküste im Atlantik liegen, erleben die beste Saison der Geschichte. Im Sommer war es die Mittelmeerinsel Mallorca, die zum Bersten voll war. Mallorca kann aber im Januar nicht mit Badetemperaturen locken, weswegen es dort jetzt etwas leerer ist. Zwei Seiten des saisonab­hängigen Feriengeschäftes in Spanien, das unter dem Strich wie noch nie brummt und historische Rekorde feiert.

Der Spanien-Boom wird vor allem dadurch angefeuert, dass das Land sich in diesen traurigen Terrorzeiten den Ruf erarbeitete, ein ziemlich friedliches Reiseziel zu sein. Das südeuropäische Königreich hat längst begriffen, dass Sicherheit die beste Werbung ist, und wurde so zum grossen Krisengewinner am Mittelmeer. Der spanische Reiseverband Exceltur sprach von einem «Tsunami» von Touristen, die lieber nach Spanien als in andere Mittelmeerländer reisen. «Geliehene Feriengäste» seien das, sagen Branchenexperten. Also Touristen, die ihren an­gestammten Reiseländern Türkei, Tunesien, Ägypten oder auch Frankreich vorerst den Rücken zukehrten, weil sie nach den dortigen Terroranschlägen Angst vor weiterer Gewalt haben.

Spanien konnte sich im vergangenen Jahr über einen Zuwachs von rund zehn Prozent oder von mehr als sechs Millionen ausländischen Feriengästen freuen. Es «rentiert» sich für das Königreich, dass es schon länger keinen Terror­anschlag mehr erlebte. Zuletzt hatten baskische Terroristen im Jahr 2009 auf Mallorca zwei Polizisten mit einer Autobombe getötet. Islamistische Terroristen schlugen zum letzten Mal 2004 zu: Damals sprengte ein Kommando in Madrid vier Vorortzüge in die Luft und tötete dabei 191 Menschen.

Spaniens Regierung versucht mit einem gigantischen Sicherheitsaufgebot dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt. «Wir sind vorbereitet», lautet die Botschaft. Die Polizeipräsenz wurde sichtbar erhöht. Seit Sommer 2015 gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe 4. In ganz Spanien wurden in den letzten achtzehn Monaten 175 mutmassliche Islamisten festgesetzt, denen Terrordelikte vorgeworfen wurden. Doch das sei kein Grund zur Sorge, heisst es in Madrid. Vielmehr zeige dies, dass die Polizei äusserst wachsam sei und die verschärfte Überwachung der Islamistenszene Wirkung zeige. Wenn es gelingt, die Ruhe im angelaufenen Jahr zu sichern, gibt es wenig Zweifel, dass auch im Jahr 2017 in Spanien alle Touristenrekorde gebrochen werden. (Berner Zeitung)