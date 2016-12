Streikwelle erfasst das Königreich

In Grossbritannien ist kurz vor Weihnachten eine Reihe von Arbeitskämpfen ausgebrochen, die viele Dienste über die Feier­tage lahmzulegen droht. Mehrere Tausend Angestellte der Post, der Eisenbahn sowie der Fluggesellschaft British Airways wollen diese Woche in den Ausstand treten, um gegen Stellenverlust und für bessere Löhne zu kämpfen.

Ein fünftägiger Streik beim staatlichen Post Office hat bereits am Montag begonnen: 3500 Mitglieder der Kommunikations­gewerkschaft CWU haben ihre Arbeit niedergelegt, knapp 300 von insgesamt 11 600 Poststellen blieben geschlossen. Die Angestellten protestieren gegen die drohende Schliessung der Post­filialen und eine geplante Rentenreform. Allerdings ist der ­Zustelldienst für Briefe und Weihnachtspakete vom Ausstand nicht betroffen.

Wer jedoch an den Festtagen in die Ferien fliegen will, könnte Probleme bekommen: Ein Teil des Bordpersonals von British Airways hat für den 25. und den 26. Dezember einen Streik für bessere Löhne angekündigt. Schlichtungsgespräche zwischen der Gewerkschaft Unite und der Unternehmensführung sind bislang im Sand verlaufen.

British Airways hat angekündigt, trotz des Disputs alle Flüge planmässig abzufertigen. Unterdessen ver­suchen die Piloten von Virgin Atlantic, ihren Arbeitgeber zur Anerkennung ihrer Gewerkschaft zu bewegen. Sie werden ab morgen strikt Dienst nach Vorschrift leisten. Sie verweigern jegliche zusätzlichen Leistungen, die nicht vertraglich festgehalten sind.

Streit um Zuständigkeit

Auf dem Netz der Eisenbahngesellschaft Southern Rail im Südosten Englands wird seit Monaten ein heftiger Streit zwischen dem Unternehmen und den Angestellten ausgefochten: Der Disput dreht sich um das Vorhaben, die Verantwortung für das Schliessen der Zugtüren vor der Abfahrt der Züge allein dem Lokführer zu übertragen – ein Schritt, der laut der Eisenbahngewerkschaft RMT ein erhebliches Risiko darstellt. Schaffner und Zugführer haben wiederholt die Arbeit niedergelegt und in den vergangenen Wochen das gesamte Netz von Southern Rail an mehreren Tagen komplett lahmgelegt, zuletzt am Montag und am Dienstag.

Für Silvester ist ein weiterer dreitägiger Ausstand geplant. Die Regierung hat entrüstet auf die Streikwelle reagiert. Dass die Gewerkschaften gerade über die Festtage ihre Arbeit niederlegen, halten sie für besonders dreist. Transportminister Chris Grayling hat angedeutet, neue Antistreikgesetze in Betracht zu ziehen, um solche Störungen in Zukunft zu vermeiden.

Kritik an beide Seiten

Premierministerin Theresa May wies dieses Vorhaben zwar zurück, bezeichnete die Streiks jedoch als «völlig inakzeptabel». Auch die überwiegend konservative britische Presse lässt derzeit kein gutes Haar an den Gewerkschaften. Sie wirft ihnen vor, Passagiere und Kunden «in Geiselhaft» zu nehmen.

Während Teile der Opposition ins gleiche Horn stossen und die Gewerkschaften warnen, dass sich die Streiks als Eigentor herausstellen könnten, nahmen andere die Arbeitnehmer in Schutz. Schattenministerin Diane Abbott räumte zwar ein, dass die Streiks für die Öffentlichkeit verheerend sein würden. Sie sagte aber auch, dass es zwei Seiten gebe: «Es gibt nicht nur die Gewerkschaft, sondern auch die Probleme und die Inkompetenz der Unternehmensführung.» (Berner Zeitung)