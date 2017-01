Unter Erdogan rückt die Türkei von den USA ab

Bei der Suche nach den Ver­antwortlichen für die jüngsten Terroranschläge in der Türkei sind Regierungspolitiker und regie- rungs­nahe Medien schnell fündig ­geworden: Sie haben die USA als Schuldigen aus­gemacht. Washington erscheint vielen in Ankara nicht mehr als verlässlicher Partner, sondern als Gegenspieler.

Der Antiamerikanismus nimmt groteske Formen an und wird immer weiter verbreitet, sogar von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Damit soll ein Sündenbock für die ­Probleme des Landes präsentiert ­werden – die Kluft zwischen beiden Staaten wächst.

Ein amerikanischer Staatsbürger, der im Istanbuler Nachtclub Reina verletzt worden war, mutierte in der Wahr­nehmung türkischer Nationalisten und Regierungsanhänger zu einem Scharfschützen, der möglicherweise selbst die töd­lichen Schüsse abgegeben hatte.

Schon nach der Ermordung des russischen Botschafters in Ankara Andrei Karlow im Dezember waren die USA als Drahtzieher dargestellt worden. Im Sommer liessen sich sogar Regierungsmitglieder in Ankara mit der Aussage ­zitieren, die USA hätten den Putsch­versuch gegen Erdogan angezettelt. Das Aussenamt in Washington verwahrte sich gegen die Anschuldigungen – genützt hat es nicht.

Dass die Jihadisten, die immer häufiger tödliche Anschläge in der Türkei verüben, angeblich ein Instrument des Westens sind, ist eine These, die in ­islamisch-konservativen Kreisen der Türkei schon länger kursiert.

Neu ist, dass diese Verschwörungstheorien zur Regierungspolitik erhoben werden. Der Präsident des Nato-Staates Türkei wirft dem Partner USA öffentlich vor, hinter der brutalsten Terrorgruppe der modernen Zeit zu stehen – und zwar auf der Basis eines ganz offensichtlich mani­pulierten Films.

Ein regierungsnaher Fernsehsender strahlte ein Video des früheren US-Generals Wesley Clark aus, versehen mit türkischen Untertiteln – und diese hatten es in sich. Türkische Zuschauer erfuhren, der General habe ausgeplaudert, dass die USA den Islamischen Staat gegründet hätten.

Erdogans Regierung ist verärgert ­da­rüber, dass sich die USA bisher ­weigern, den als Organisator des Juliputsches bezeichneten Prediger Fethullah Gülen aus Pennsylvania an Ankara auszu­liefern. Seit Jahren liegen die ­beiden Regierungen zudem wegen des Krieges in Syrien über Kreuz.

Erdogan beklagt die Unterstützung der USA für die syrischen Kurden, deren Partei PYD aus der Sicht der Türkei eine Terrororganisation ist. Der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik brachte schon die Sperrung der südtürkischen Luftwaffenbasis Incirlik für US-Kampfjets ins Spiel.

Erdogan hat neue Verbindungen zu Russland geknüpft und zusammen mit dem Kreml die Vereinbarung für die neue Waffenruhe in Syrien ­aus­gehandelt. Nach türkischen Medien­gerüchten soll die Türkei dabei grünes Licht aus Moskau für das weitere ­Vor­gehen türkischer Truppen gegen die Kurden im Norden Syriens erhalten haben.

Zu den geplanten Friedens­gesprächen für Syrien unter türkisch-russischem Vorsitz in Kasachstan sind die USA nicht einmal eingeladen.