Warum Kohl das Wallis besucht hat

Auch die offizielle Schweiz reagierte auf den Tod des früheren deutschen Kanzlers Helmut Kohl. Bundespräsidentin Doris Leuthard würdigte den am Morgen mit 87 Jahren verstorbenen noch gleichentags am Freitagabend auf Twitter mit den folgenden Worten: «Mit Helmut Kohl ist ein Staatsmann gestorben, der unseren Kontinent während Jahrzehnten geprägt hat. Er war ein grosser, weitsichtiger Politiker. Als Kanzler der deutschen Einheit und überzeugter Europäer wird er unvergessen bleiben.»

#BundespräsidentinCH Doris Leuthard zum Tod von Helmut Kohl. pic.twitter.com/QpIUGX5wws — André Simonazzi (@BR_Sprecher) 16. Juni 2017

Premiere eines Deutschen

Helmut Kohl war der erste amtierende deutsche Kanzler, der die Schweiz besuchte: Im April 1989 weilte er zu einem zweitägigen offiziellen Besuch im Land und wurde von Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz empfangen. Vier Jahre später kam er noch einmal. Immerhin war das damalige Westdeutschland der wichtigste Handelspartner der Schweiz.

Nach Kohls Einschätzung, die er allerdings nach Ende seiner Amtszeit im Jahr 2001 gegenüber dem «Figaro Magazine» zu Protokoll gab, sah er gar den Euro bis 2010 in der Schweiz eingeführt. Im Dezember 1989 war Kohl erneut in der Schweiz: In Basel traf er mit Delamuraz und dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand zusammen.

Am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos war Kohl sogar mehrmals Gast: 1990 traf sich der Kanzler mit DDR-Ministerpräsident Hans Modrow - zwei Monate nach dem Fall der Berliner Mauer -, um über die deutsche Wiedervereinigung zu sprechen. Und 1994 hielt Kohl die Eröffnungsrede. Im Oktober 1993 empfing Bundespräsident Adolf Ogi Kohl zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Bern. Kohl hatte auch ein Faible für den Kanton Wallis. So besuchte er das Grab des Lyrikers Rainer Maria Rilke in Raron. Ein Hinweis auf die Visite ist heute noch zu sehen.

Ein unrühmliches Kapitel in Verbindung mit der Schweiz spielen die so genannten schwarzen Konten der CDU – die Spendenaffäre – unter Kohls Parteiführung. So wechselte zum Beispiel 1991 auf einem Schweizer Parkplatz ein Millionenbetrag im Geldkoffer den Besitzer – vom Waffenhändler Karlheinz Schreiber zum damaligen CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich ausserdem heraus, dass die CDU zahlreiche Schattenkonten besass, unter anderem auch eine Stiftung namens Norfolk in der Schweiz.

(fal/sda)