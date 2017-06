«Wir wollen, dass Sie bleiben»

Grossbritannien will straffällige EU-Ausländer schneller abschieben

Wer als EU-Ausländer in Grossbritannien wiederholt und schwer straffällig wird, soll nach dem Brexit schneller abgeschoben werden als bisher. Das geht nach britischen Medienberichten aus einem Papier hervor, das Premierministerin Theresa May an diesem Montag in London vorstellen will.



Gesetzestreue EU-Ausländer sollen aber dieselben Rechte wie britische Staatsbürger bei Beschäftigung, Gesundheit und Rente bekommen, wie Brexit-Minister David Davis dem Sender BBC sagte. Eine Ausnahme sei das Wahlrecht.



May hatte kürzlich beim EU-Gipfel in Brüssel in Aussicht gestellt, dass kein legal in Grossbritannien lebender EU-Bürger das Land nach dem EU-Austritt verlassen müsse. Demnach soll jeder eine Chance auf einen dauerhaft gesicherten Rechtsstatus bekommen. Die Europäische Union hatte skeptisch auf die von Grossbritannien angebotenen Bleiberechte für rund 3,2 Millionen EU-Bürger reagiert.